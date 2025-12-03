‘지하 6평 사무실 논란’ 원지, 결국 구독자 이탈

여행 크리에이터 원지. 사진 = 원지 SNS 계정

여행 크리에이터 원지가 이른바 ‘지하 6평 사무실’ 논란 이후 구독자 감소를 겪고 있다.

3일 오전 기준 유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 구독자 수는 99만 9천 명으로, 한때 102만 명을 기록했던 것에서 다소 줄어든 상태다.

논란은 지난달 20일 원지가 공개한 ‘6평 사무실 구함’ 영상에서 비롯됐다. 새로 마련한 팀 사무실을 소개하는 내용이었으나, 영상 속 지하 2층의 창문 없는 약 6평짜리 공간이 알려지며 “교도소 같다”, “세 명이 저 좁은 공간에서 일한다고?” 등의 비판이 제기됐다.

논란이 커지자 원지는 해당 영상을 비공개 처리하고 사과문을 게재했다. 그는 “사무실 환경 관련으로 불편하게 해 죄송하다”며 “영상만으로는 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 오해가 있었다”고 해명했다. 그러면서도 “고용주로서 배려가 부족했다. 즉시 새로운 사무실을 마련하겠다”고 밝혔다.

한편, 원지는 국내 대표 여행 유튜버로 100만 명 이상의 구독자를 보유하며 활발히 활동해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

