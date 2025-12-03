“댕댕이 목욕 스트레스 줄인다”… 동아제약, 영국 펫샴푸 ‘닷닷펫’ 론칭

영국 펫샴푸 ‘닷닷펫’ 제품 3종과 반려견 이미지. 동아제약 제공

동아제약이 영국의 펫 샴푸 브랜드 ‘닷닷펫(Dotdotpet)’을 국내 론칭했다고 3일 밝혔다.

2023년 런던에서 출범한 닷닷펫은 건강·미용·스킨케어 분야에서 다양한 제품을 내놓고 있다. 현지 반려동물산업박람회 ‘PATS’에서 혁신상을 수상하며 제품력을 인정받기도 했다.

이번에 국내 상륙한 펫 샴푸 3종은 단모(쇼트코트), 이중모(더블코트), 장모(롱코트)에 최적화된 제품들이다. 한국에서 흔한 반려견 견종이 고려됐다.

이 제품들은 반려견의 정서적 안정을 돕는 ‘릴렉싱 솔루션’을 핵심 가치로 내세운다. 영국에서 1000마리 반려견 대상 선호 테스트를 기반으로 개발한 ‘샤인브라이트 향’은 예민한 후각을 가진 반려견이 실제로 편안함을 느끼는 향으로 설계됐다.

또한 거꾸로 들어도 새지 않고 필요한 부위에 바로 짜서 사용할 수 있는 ‘스퀴즈 보틀’ 패키징을 적용, 목욕 중 움직임이 많은 반려견을 한 손으로 지지하면서도 다른 손으로 쉽게 사용할 수 있다.

기능성 면에서도 경쟁력을 갖췄다. 반려견의 불쾌한 냄새를 효과적으로 잡아주는 영국 독자 기술 ‘Neofresh’, 피부의 유익균 생장을 도와 반려견의 피부 환경을 개선하는 ‘Prebio-Base’ 성분을 담았다.

닷닷펫 샴푸는 동아제약 공식몰(디몰), 펫케어 브랜드 벳플 스토어, 마켓컬리에서 구매할 수 있다. 출시를 기념해 20% 할인 혜택 및 논슬립 목욕매트 증정 이벤트를 진행된다.

동아제약 관계자는 “닷닷펫은 반려견의 편안한 목욕 경험을 통해 스트레스를 줄이고 정서적 안정을 돕는 브랜드”라며 “반려동물의 몸과 마음을 돌보는 동아제약의 펫 헬스케어 철학과 일치한다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

