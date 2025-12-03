원팩트, 대만 단독 공연 성료…데뷔 2주년 축하 물결

그룹 ONE PACT(원팩트)가 대만 공연을 성황리에 마치며, 글로벌 성장 서사를 또 한 장 채웠다.

3일 소속사 아르마다 이엔티에 따르면 ONE PACT(종우·제이창·성민·태그·예담)는 지난 11월 30일 타이베이 Breeze Center에 위치한 MOONDOG에서 'ONE PACT 2025 HALL LIVE In Taipei [ONE PACT : THE NEXT WAVE]'를 개최했다. 1부, 2부로 진행된 이번 공연은 두 회차 모두 전석 매진을 기록하며, 대만 현지에서의 뜨거운 인기를 입증했다.

특히, 이날은 원팩트가 데뷔한 지 정확히 2주년이 되는 날로, 팬들이 준비한 대형 슬로건 이벤트와 함께 멤버들의 진심 어린 소통이 더해지며 공연장은 감동의 장으로 물들었다.

공연은 '100!'과 'WILD:'의 강렬한 오프닝으로 시작해 관객들의 환호성을 이끌어내며, 포문을 열었다. 이어 '멋진 거', 'DESERVED', 'blind' 등 원팩트의 시그니처 무대가 연이어 펼쳐지며 현장 열기를 단숨에 고조시켰다.

이후 'lucky', '고백' 등 원팩트만의 트렌디하면서도 감성적인 무대가 이어졌고, 팬들의 떼창이 더해지며 멤버들과 관객이 하나 되는 순간들을 완성했다.

원팩트는 1부와 2부의 셋리스트에 변화를 주며 관객들에게 차별화된 경험을 선사했다. 1부 공연에서는 'At the last moment', '기다려왔어 널'로 무대를 사로잡았고, 2부에서는 'RUSH IN 2 U', '좋겠다' 무대를 통해 더욱 다채로운 퍼포먼스를 선보였다.

공연 중간에서는 데뷔 2주년을 맞은 소회를 자연스럽게 언급했다. 리더 종우는 "대만 팬 여러분과 함께 우리의 2주년을 보낼 수 있어 정말 행복하다. 이 순간이 평생 잊히지 않을 것 같다"라며 감사의 마음을 전했고, 다른 멤버들 역시 각자의 진심을 담은 인사를 건네며 팬들에 대한 애정 어린 마음을 전했다.

공연 막바지에는 '꺼져', 'YES, NO, MAYBE'로 무대를 뜨겁게 달구며 피날레를 장식했고, 앙코르 요청에 따라 팬덤을 위한 '& Heart' 무대로 공연의 대미를 화려하게 장식하며, 마지막까지 팬들에게 감동을 선사했다.

이처럼, 원팩트는 올해 유럽, 북미 투어를 비롯해 일본에 이어 이번 타이베이 공연까지 성공적으로 마치며 아시아는 물론 전 세계에서 탄탄한 입지를 다지고 있다. 특히, 완성도 높은 라이브와 파워풀한 퍼포먼스로 '퍼포먼스 강자'라는 수식어를 확고히 하며 글로벌 팬덤 확장에 속도를 내고 있다.

원팩트는 지난 7월 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'를 발매한 이후 북미, 일본 등지에서 활발한 해외 활동을 펼치며 글로벌 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

