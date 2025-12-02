뷔, 아버지 사진 한 장에 바로 OK…‘가져’ 쿨한 효자美

사진= BTS 공식 유튜브 채널 ‘BANGTAN TV’ 화면 캡처

방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 아버지와의 훈훈하고 유쾌한 대화를 공개하며 ‘부자 케미’를 뽐냈다.

지난달 30일 BTS 공식 유튜브 채널 ‘BANGTAN TV’에는 ‘밥친구 낋여온 뷔 l V’s VLOG in Los Angeles’라는 제목의 브이로그 영상이 업로드됐다.

영상 속 뷔는 LA에서의 마지막 일정을 마친 뒤 귀국을 앞두고 공항 라운지에서 식사를 즐겼다. 그는 스태프에게 “비행기 안에서 스톱워치(?)를 찍으려고 한다”고 말했고, 스태프가 “타임랩스”라고 정정해 웃음을 유발했다.

식사 후 휴대폰을 보던 뷔는 갑자기 미소를 지으며 “아빠가 신발 사진 하나를 보내길래 ‘왜, 그거 갖고 싶냐’고 물어봤더니 ‘응’이라고 답이 왔다”고 전했다.

이어 그는 “가져, 그럼”이라고 쿨하게 대답했다며 아버지와의 에피소드를 밝혀 보는 이들을 흐뭇하게 했다. 자연스러운 대화 속에서 톱스타 뷔와 그의 아버지의 친근한 관계가 고스란히 드러난 순간이었다.

