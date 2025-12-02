“출연자 된 심사위원·재도전 2인방”…더 치열해진 ‘흑백요리사2’

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’가 백수저 라인업과 함께 미스터리한 2인의 등판을 예고하며 기대감을 한층 끌어올렸다.

오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’가 백수저 포스터와 메인 예고편을 공개했다.

공개된 백수저 포스터는 대관람차를 연상하게 하는 이동 구조물에 담겨 있는 식재료들이 다시 시작될 흑백 요리 계급 전쟁의 거대한 스케일을 기대케 한다. 오직 ‘맛’으로 압도하기 위해 호방하게 경연에 임하는 백셰프들의 뜨거운 열정이 시선을 빼앗는다. 여기에 미쉐린 2스타 이준부터 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽, 47년차 프렌치 대가 박효남, 대한민국 대표 스타 셰프 정호영·샘킴·레이먼킴, ‘마스터셰프 코리아 시즌4’ 심사위원 송훈, ‘한식대첩 시즌3’ 우승자 임성근 등 화려한 백셰프 라인업이 기대감을 더한다.

함께 공개된 메인 예고편은 흑과 백으로 선명하게 나뉜 메인 키친 속 칼을 제대로 갈고 닦은 흑셰프들의 면면이 각본 없이 펼쳐질 요리 계급 전쟁을 예고한다. “글로벌리도 붙을 자신 있어요”라는 바베큐연구소장부터 “전 세계에서 1등 레스토랑에서만 일했어요”라는 요리괴물, 쓰리스타 킬러와 서촌 황태자라는 범상치 않은 키워드는 물론이고 요리과학자, 중식 폭주족 등 흑셰프로 출연한 것이 믿기지 않은 셰프들이 놀라움을 안긴다. 오직 ‘맛’으로 심사를 하며 뜨거운 반향을 일으킨 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>​의 시그니처인 블라인드 심사는 흑백 요리 계급 전쟁의 치열한 맛의 승부를 더욱 드라마틱하게 만들 것으로 기대된다. 무엇보다도 시즌1과 달라진 룰도 기대감을 치솟게 한다. “이번 시즌 새로운 룰이 있습니다”라는 깜짝 예고 속 “나야 재도전”이라는 말과 함께 등장한 베일에 가려진 2인이 의미하는 바가 무엇인지 궁금증을 안긴다.

‘흑백요리사’ 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. OTT 예능 최초 한국 갤럽 ‘한국인이 좋아하는 프로그램’ 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 한국과 글로벌 열풍을 일으킨바 있다. 오는 16일 더욱 치열한 흑백 셰프들의 ‘맛’ 진검승부가 펼쳐진다.

