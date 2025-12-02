‘내란 청산’ 집회에 李 참석…보수 단체 “정권 퇴진” 맞불

12·3 비상계엄 사태 1년을 맞는 3일, 국회 주변은 서로 다른 방향을 향한 두 개의 집회가 동시에 열린다. ‘빛의 혁명’과 ‘내란 외환 청산’을 외치는 진보 단체와 지지층, 이재명 대통령까지 현장에 나서는 대규모 행진이 예정된 반면, 윤석열 전 대통령을 지지하는 보수 단체는 같은 시각 같은 공간에서 ‘정권 퇴진’을 요구하는 맞불 집회를 개최한다. 1년 전 국가를 뒤흔든 사태의 충격이 여전히 양 진영을 갈라진 데다 내란도 계속되는 듯한 모습이다.

지난 1월 서울 종로구 동십자각 앞에서 열린 윤석열 즉각 퇴진 사회대개혁, 범시민대행진을 마친 참가자들이 도심행진을 하고 있다.

우선 계엄 사태 1년을 맞아 이재명 대통령이 시민과 함께 행진한다. 대통령실은 2일 “이재명 대통령이 3일 오후 7시에 열리는 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민 대행진’에 참석한다”고 밝혔다. 현직 대통령이 시민단체가 주최하는 대규모 장외 집회에 직접 나서는 것은 극히 이례적인 일이다.

대통령실 내부에서는 이 대통령이 빛의 혁명을 상징하는 응원봉을 들고 참여할 가능성까지 거론된다. 이 행사에는 더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보 성향 정당이 대거 참여한다.



해당 집회는 ‘사회대개혁 비상행동’이 해산 후 기념사업 등을 위해 재구성한 ‘내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회’가 주관한다. 비상행동은 약 3000명이 모여 계엄 저지 1주년을 기념한 뒤 국민의힘 당사까지 행진할 계획이다. 같은 장소에서는 정오부터 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 세계장애인의 날 집회, 오후 4시 민주노총의 결의대회가 예정돼 있어 국회 인근 일대는 하루 종일 집회가 이어질 전망이다.

지난 3월 서울 영등포구 여의도 여의대로에서 열린 ‘세이브코리아 3·1절 국가비상기도회’에서 참석자들이 윤 대통령 탄핵 기각을 촉구하고 있다. 뉴시스

보수 진영도 맞불 집회를 준비 중이다. 신자유연대 등 윤석열 전 대통령의 지지 단체는 이날 오후 2시 국회의사당역 3번 출구 앞에서 집회를 신고해 약 400명이 이재명 대통령 퇴진을 요구하며 민주당사와 국민의힘 당사 쪽으로 행진할 계획이다. 진보·보수 집회가 같은 공간에서 거의 연속적으로 진행되면서 충돌 가능성을 우려하는 목소리도 적지 않다.



3일 오전에는 빛의 혁명 1주년 기념 대국민 특별성명 발표와 외신 기자회견이 예정돼 있다. 이후 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인 초청 오찬을 소화하며 사태 1년의 의미와 향후 국가 운영 방향을 제시할 계획이다.



이러한 장외 일정은 12·3 사태의 후유증이 여전히 현재진행형임을 보여준다. 진보 진영은 “계엄 시도 잔재 청산”과 “국민주권 정부 완성”을 외치며 기념 집회를 준비하는 반면 보수 진영은 “정권 퇴진”을 요구하며 맞불 행동에 나선다. 해석과 평가의 간극이 좁혀지지 않으면서, 1년 전 국가를 뒤흔든 충격은 정치권과 사회의 양극화로 이어진 상태다.



시민단체의 장외 집회에 대통령이 참여하는 것 자체가 헌정사적으로 이례적이라는 점에서 정치권 내부 반응도 엇갈리고 있다. 지지층 결집이라는 평가와 함께 ‘대통령의 거리정치’라는 비판 역시 나오고 있다.



이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “우리 민주주의의 강인한 회복력은 세계 민주주의의 새로운 희망으로 평가받고 있다”며 “국민이 꿈꾼 다시 만날 새로운 세계를 향한 발걸음에 박차를 가해야겠다”고 밝혔다.?



이와 함께 정부의 향후 과제도 제안했다. 이 대통령은 ▲국가폭력 범죄 공소시효 폐지 ▲피해자 손해배상청구권 소멸시효 배제 ▲계엄 저지 참여 국민에 대한 표창 및 기념사업 등을 언급했다. 그는 “국가권력이 개인의 인권을 침해한 사건은 나치 전범처럼 끝까지 책임을 물어야 한다”며 강력한 입법·사법 개혁 필요성을 강조했다.



빛의 혁명을 강조하는 진보 진영과 ‘정권 심판’을 내세우는 보수 진영이 같은 공간에 집결하면서 12·3 사태가 남긴 정치적 골은 여전히 깊고 복합적으로 이어지고 있다. 거대한 충격을 겪은 나라가 어디로 갈 것인가에 대한 논의는 계속되고 있지만 치유와 통합은 아직 시작되지 못한 현실이다.

정희원 기자

