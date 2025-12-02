몽키트래블, ‘중국 골프팩’ 출시…광저우·난징·샤먼 라인업 강화

안내문. 사진=몽키트래블

몽키트래블이 중국 주요 도시 골프장을 연계한 ‘중국 골프팩’을 선보이며 해외 골프 여행지를 넓혔다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 몽키트래블은 그동안 태국과 필리핀, 베트남, 괌·사이판 중심이던 골프 상품을 중국까지 확장해 이용자 선택 범위를 키웠다.

몽키트래블은 태국과 베트남 등 동남아 지역에 지사를 두고 호텔과 골프장과의 직거래를 기반으로 예약 시스템을 구축해 왔다. 이를 통해 실시간 예약과 현지 대응이 가능한 운영 체계를 갖춘 상태다. 이번 중국 골프팩은 이러한 운영 기반을 바탕으로 골프 여행 서비스를 중국으로 확대하는 기획 상품이다.

중국 골프팩은 항공 포함형과 항공 미포함형 두 가지로 구성된다. 일정은 3박 4일, 4박 5일 등으로 나뉘며 이용자는 일정과 구성에 따라 라운드 수와 숙박 시설, 이동 방식을 선택할 수 있다. 항공 포함형 상품은 왕복 항공권을 함께 제공해 예약 과정을 한 번에 진행하려는 고객에게 적합하다.

현재 운영 중인 중국 골프팩은 광저우와 난징, 샤먼을 중심으로 총 8개 상품이다. 광저우 지역은 사자호CC와 홀리데이GC, 난징 지역은 태양도CC, 샤먼 지역은 카이거GC를 중심으로 상품이 구성됐다. 각 상품은 일정 구성과 항공 포함 여부가 서로 달라 이용 목적에 따라 선택이 가능하다.

항공사와 날짜에 따라 특가 예약이 가능한 점도 특징이다. 이용자는 제시된 일정표를 참고해 희망 날짜와 항공편을 선택하고 이에 맞춰 골프팩을 예약할 수 있다.

몽키트래블 관계자는 “중국 골프팩 출시를 통해 고객의 해외 골프 여행 선택지를 더욱 다양화했다”며 “직거래 기반의 안정적인 운영 경험과 현지 대응력을 바탕으로 편의성과 선택성을 높은 수준으로 유지하겠다”고 말했다.

각 상품의 세부 구성과 예약 가능 일정은 몽키트래블 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]