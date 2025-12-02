아리아나 그란데, 외모 평가에 일침…“현대 사회, 가져선 안 될 편안함 가졌다”

사진= 아리아나 그란데. 뉴시스 제공

가수이자 배우로 활약 중인 아리아나 그란데가 외모 관련 악성 평가에 대한 불편함을 드러냈다.

아리아나 그란데는 지난달 29일(현지시간) 자신의 SNS에 지난해 진행된 인터뷰 영상을 재업로드하며, 외모에 대한 부정적 발언이 자신에게 어떤 상처를 남겼는지 솔직하게 털어놓았다. 그녀는 게시물과 함께 “영상을 다시 공유한다. 모두에게 되새길 기회가 되길 바란다”라고 적으며 메시지를 강조했다.

공개된 영상 속에서 아리아나 그란데는 어린 나이부터 대중의 시선을 받으며 활동해 온 자신이 겪어야 했던 말들에 대해 고백했다. 그는 “16~17살 때부터 대중 앞에서 일해 왔고 마치 실험실 유리접시 속 표본처럼 지내다 보니 별별 말을 다 들었다”라고 회상했다.

이어 “무엇이 문제인지 온갖 비난을 들어왔고, 그것을 고치면 또 다른 이유로 잘못됐다고 하더라. 가장 단순한 것, 예를 들어 외모 같은 부분에서도 마찬가지였다”라고 전했다.

사진= 아리아나 그란데. 뉴시스 제공

아리아나 그란데는 외모에 대한 평가가 얼마나 불편한지 구체적인 상황을 예로 들기도 했다. 그는 “어떤 상황에서든 불편한 일이다. 추수감사절 저녁 식사 자리에서 누군가의 할머니가 ‘어머, 더 말랐네. 무슨 일이야?’ 또는 ‘더 살쪘네. 무슨 일이야?’라고 말하는 것조차 기분이 좋을 리 없다”라고 강조했다.

또한 그는 현대 사회의 분위기 변화에 대해 “현대 사회는 결코 가져서는 안 될 ‘편안함’을 갖게 된 것 같다”며 “다른 사람의 외모, 모습, 배경이나 건강 상태, 그리고 개인적인 표현 방식에 대해 너무 쉽게 말한다”라고 지적했다.

한편, 아리아나 그란데는 2008년 만 15세의 나이로 브로드웨이 뮤지컬 무대에 데뷔한 뒤 여러 TV 시리즈에 출연하며 폭발적인 인기를 얻었다. 최근에는 뮤지컬 영화 ‘위키드: 포 굿’을 통해 관객들과 만나고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

