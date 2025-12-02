‘SM타운 라이브 2025-26’ 피날레는 방콕…내년 발렌타인 데이

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 글로벌 공연 브랜드 ‘SMTOWN LIVE’(에스엠타운 라이브)가 2026년 방콕에서 글로벌 투어의 대미를 장식한다.

‘SMTOWN LIVE 2025-26 [THE CULTURE, THE FUTURE] in BANGKOK (에스엠타운 라이브 2025-26 [더 컬처, 더 퓨처] 인 방콕)은 내년 2월 14일 태국 방콕의 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 개최되며, 2012년 11월 ‘SMTOWN Live World Tour III in BANGKOK’(에스엠타운 라이브 월드 투어 3 인 방콕) 이후 약 13년 만의 ‘SMTOWN LIVE’ 방콕 콘서트인 만큼 현지 핑크블러드의 높은 관심이 기대된다.

특히 태국 최대 규모의 스타디움에서 펼쳐지는 이번 공연에는 소녀시대 효연, 샤이니(키, 민호), 엑소, 레드벨벳(아이린, 슬기, 조이), NCT 127, NCT DREAM, WayV, 에스파, 라이즈, NCT WISH, 하츠투하츠, 승한앤소울, SMTR25 등 SM 소속 아티스트들이 참여해, 오직 ‘SMTOWN LIVE’에서만 만날 수 있는 특별한 스테이지를 선사할 계획이다.

또한 지난 1월 서울을 시작으로 멕시코시티, LA, 런던, 도쿄에서 성공적으로 진행된 SM 창립 30주년 기념 글로벌 투어는 오는 2026년 1월 31일과 2월 1일 양일간 일본 후쿠오카 공연을 앞두고 있으며, SM 창립기념일인 2월 14일에 열리는 이번 방콕 공연을 끝으로 피날레를 장식할 예정이다.

한편, ‘SMTOWN LIVE’는 전 세계 주요 도시에서 성황리에 개최되어 왔으며, ‘한국 단일 브랜드 공연 최초 프랑스 파리 공연’, ‘아시아 가수 최초 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 공연’, ‘해외 가수 최초 중국 베이징올림픽주경기장 공연’, ‘두바이 최초 대규모 K팝 공연’ 등 화제에 오르며 No.1 글로벌 공연 브랜드의 명성을 공고히 다지고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

