‘JYP 수장’ 박진영, 스트레이 키즈 빌보드 1위에 “자랑스럽고 축하해”[스타★샷]

JYP엔터테인먼트의 대표 프로듀서이자 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장 박진영이 소속 그룹 스트레이 키즈의 빌보드 1위 달성을 축하했다.

박진영은 2일 자신의 SNS에 스트레이 키즈의 신곡 두 잇(DO IT)을 배경음악으로 한 게시물을 올렸다. “더 좋은 칭찬은 찾을 수 없어(I'm just running out of superlatives). JYP에게 대상을 안겨주고 회사의 자존심을 높여주는 그룹이 된거야. 고맙고, 자랑스럽고, 축하해!”라는 스트레이 키즈 멤버들을 향한 찬사와 함께 “스테이의 끊임없는 응원도 놀라워요(Your relentless support is truly amazing♡)”고 감사 인사를 전했다.

빌보드가 지난 1일 발표한 예고 기사에 따르면 스트레이 키즈는 지난달 21일 발매한 앨범 스키즈 잇 테이프 ‘두 잇(DO IT)’으로 ‘빌보드 200' 8연속 1위 진입에 성공했다. 이는 그룹 통산 여덟 번째 ‘빌보드 200’ 1위 진입으로 스트레이 키즈는 해당 차트 1위로 데뷔한 이래 8개의 작품을 연속으로 1위 자리에 직행시킨 전 세계 최초의 아티스트이자 2000년대 들어 가장 많은 1위를 차지한 그룹이 됐다. 8월 발매한 정규앨범 ‘카르마(KARMA)’에 이어 ‘두 잇’까지 빌보드 200 정상에 올려놓으며 70년의 전통을 자랑하는 '빌보드 200'에서 2025년 한 해에만 두 번의 신기록을 수립하게 됐다.

한편, 박진영도 본업에 열중하고 있다. 지난달 5일 디지털 싱글 해피 아워(Happy Hour)를 발표한 박진영은 오는 13일과 14일 양일간 서울 경희대학교 평화의전당에서 2025 연말 콘서트 '해피 아워'를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]