김연경, 시즌2 감독은 NO…“출연료 두 배는 줘야” 솔직 고백

사진= 유튜브 채널 '식빵언니 김연경' 화면 캡처

배구선수 출신 김연경이 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 시즌 2에 대한 생각을 솔직히 밝혔다.

지난달 30일, 그녀의 개인 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 ‘그동안 너무 고생하셨습니다. 그리고 이제는 말할 수 있다! 마지막 촬영 후 다같이 회식하며 나누는 그동안 못했던 이야기들’이라는 영상이 공개됐다.

영상에서 김연경은 ‘원더독스’ 선수들과 마지막 경기 후 진행된 회식 자리에 함께했다. ‘원더독스’의 숨은 주역들을 소개하며 그녀는 “항상 중요한 게 우리가 기본 틀을 어떻게 시작할 거냐가 중요하다”며 “우리가 빌드업을 잘해놨다. 블로킹 위치도 그렇고 서브위치도 그렇다. 서브 리시브도 어떻게 움직여야 하는지 어느 쪽으로 움직여야 하는지 이걸 딱 틀로 잡아놓으면 선수들이 편하게 간다”고 감독으로서의 소회를 전했다.

사진= 유튜브 채널 '식빵언니 김연경' 화면 캡처

첫 연패를 떠올리며 김연경은 “12시에 인터뷰 끝나고 편의점가서 맥주 두캔과 감자칩을 사서 혼자 독방에서 먹으면서 경기 리뷰를 했다”며 “그정도로 분했다. ‘내가 부족한 점이 무엇이었는지. 내가 이 상황에서 어떻게 했어야 했나’ 이런 거를 선수들한테도 느끼지만 나도 한 번 피드백 혼자 주고받는 것”이라고 밝혔다. 이어 그녀는 “이런 게 내 자신에게도 중요하다. (선수들과 함께) 성장을 하게 되더라”고 덧붙였다.

시즌 2 출연 여부에 대해서는 “나는 일단 감독은 안 할 거다. 목이 다 쉬었다. 너무 힘들다. 선수 때보다 감독이 더 힘들다”고 토로했다. 반면 시즌2를 바라는 선수들의 목소리도 있었다. ‘원더독스’ 선수 이진은 “똑같은 선수들이랑만 맞춰 보다가 잘 몰랐던 선수들이랑도 맞춰 볼 수 있어서 좋다”고 했고, 인쿠시는 “모르는 코치님들도 많이 와서 알려주시고 해서 좋다. 한 목표를 위해서 다 열심히 하는 분위기가 좋았다”며 시즌2 희망을 전했다.

표승주는 시즌2에 대해 “한다고 하면 프로그램을 다시 보고 힘들었던 기억을 되살리고 안 한다고 할 것”이라며 “정말 힘들었다”고 회상했다.

김연경은 이에 “나도 못한다. 힘들다. 출연료를 한 두 배 정도 올려야 타산이 맞는다”고 토로했다. 표승주는 “우리 무소속들은 지금 기름값도 못 벌었다”고 거들었다

한편, 지난달 23일 방송된 ‘신인감독 김연경’ 마지막 회는 TV 비드라마 전체 화제성 1위와 6주 연속 TV-OTT 일요일 화제성 1위를 기록하며 막을 내렸다. 김연경은 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지하며 프로그램과 출연자가 동시에 정상에 올랐다. 이날 원더독스는 김연경 감독의 친정팀인 ‘흥국생명 핑크스파이더스’를 상대로 3:0 셧아웃 승리를 거두며 최종 성적 5승 2패(승률 71.4%)로 시즌을 마무리했다. 또한 프로그램 7회분은 웨이브 실시간 시청률 64.7%를 기록하는 등 뜨거운 인기를 입증했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]