“XXX들”…김현숙 폭탄 발언→이지현, 양육비 미지급 사실 털어놨다

그룹 쥬얼리 출신 이지현과 배우 김현숙이 양육비 문제를 둘러싼 고충을 솔직하게 털어놓았다.

1일 유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’에는 ‘우린 남자 보는 눈이 없어~ 쥬얼리 ‘이지현’ 막영애 ‘김현숙’의 싱글맘 이야기’라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에서 김현숙과 이지현은 싱글맘으로 살아가며 겪는 현실적인 어려움에 대해 허심탄회하게 이야기를 나눴다.

이날 김현숙은 이지현을 만나자마자 “공통점이 너무 많다. 일단 양육비 안 받지”라고 말문을 열었고, 이지현은 웃음으로 답했다.



이어 김현숙은 양육비 문제에 대한 분노를 숨기지 않았다. 그는 “XXX들이다. 인간이 아니다. 솔직히 얘기해서, 우리가 살다 보면 각자 사정이 있고 각자 아픔이 있다”라며 “양육비 안 주는 XX들은 XXX들이다”라고 거침없는 발언을 이어갔다.

이지현 역시 자신의 상황을 공개했다. 그는 “나는 아이들에게 얘기한다”라며 “원래는 아빠도 너희들의 아빠고, 양육비를 줘야 될 의무가 있지만 주지 않고 있다. 그래서 엄마가 힘드니까 절약해서 쓰고, 그렇다고 불안해할 필요는 없다”라고 말해 안타까움을 더했다.

또한 이지현은 “저는 소송을 두 번이나 했다. 양육비 때문에”라고 밝혀, 그동안 겪어온 현실적 고충을 시사했다.

한편 그는 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 이지현은 지난 2013년 첫 번째 이혼 후 2017년 재혼했으나 3년 만에 이혼했다. 그는 아들과 딸을 홀로 키우고 있다.



