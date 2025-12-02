싱어송라이터 이채빈, 오늘 신곡 ‘DingDong Christmas’ 발매

사진=문캡슐 엔터테인먼트

가수 이채빈이 전작 ‘두근두근 타이베이’ 호평에 이어 올겨울 리스너들의 마음을 녹일 설렘 가득한 따뜻한 크리스마스 신곡으로 돌아왔다.

소속사 문캡슐 엔터테인먼트(문화캡슐)는 싱어송라이터 이채빈의 새 디지털 싱글 ‘DingDong Christmas(딩동 크리스마스)’가 오늘 정오(낮 12시) 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다고 1일 밝혔다.

신곡 'DingDong Christmas'는 크리스마스를 맞이하는 설렘과 따스한 감성을 담아낸 윈터송이다. 이번 앨범은 이채빈이 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여해 싱어송라이터로서의 면모를 유감없이 발휘했다. 여기에 문캡슐 엔터테인먼트의 메인 프로듀서 Jeo.N(지오엔)이 공동 프로듀싱으로 힘을 보태며 곡의 완성도를 한층 끌어올렸다.

이채빈은 지난달 발매한 '두근두근 타이베이'를 통해 여행의 설렘을 감각적으로 표현하며 리스너들에게 좋은 반응을 얻은 바 있다. 전작의 상승세에 이어 이번 신곡에서도 특유의 맑은 음색으로 대중들의 귀를 사로잡을 예정이다.

여행지에서의 감동을 즉석에서 노래로 만드는 장기 프로젝트 '멜로디 로드(Melody Road)'와 여행 브이로그는 여행 전문 채널인 '진짜채빈짱'에서 확인할 수 있으며 매달 발매되는 정식 음원의 뮤직비디오와 라이브 클립 등 아티스트로서의 전문적인 영상 자료는 공식 채널 '이채빈'을 통해 공개된다.

이채빈은 콘텐츠의 성격에 따라 두 개의 유튜브 채널을 넘나들며 팬들과 적극적으로 소통하고 있다.

문캡슐 엔터테인먼트 관계자는 "이채빈은 '멜로디 로드' 프로젝트와는 별개로, 오늘 발매되는 'DingDong Christmas'처럼 매달 다채로운 매력을 담은 정식 신곡들도 꾸준히 발표할 계획"이라며 "왕성한 창작 활동으로 팬들과 소통할 이채빈의 행보에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

'싱어송라이터' 이채빈의 신곡 'DingDong Christmas'는 오늘(1일)부터 멜론, 지니, 플로, 스포티파이 등 전 세계 음원 플랫폼에서 감상할 수 있다.

황지혜 기자

