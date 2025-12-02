‘남편 옥바라지’ 성유리, 복귀 도왔던 홈쇼핑 떠났다…“모든 순간 기억하겠다”

사진= 성유리 SNS

가수이자 배우인 성유리가 홈쇼핑 무대를 떠났다.

1일 성유리는 개인 채널을 통해 “함께 했던 모든 순간들을 기억하겠습니다”라는 메시지와 함께 한 편의 영상을 공개했다.

해당 영상에는 그가 GS샵에서 진행했던 셀럽 라이프스타일 프로그램 ‘성유리 에디션’의 방송 장면이 담겨 있다. 성유리는 쇼호스트들과 호흡을 맞추며 밝은 에너지를 전했다.

성유리 에디션은 지난 4월 30일 첫 방송을 시작해 약 2년간의 공백을 깨고 성유리가 다시 시청자 앞에 나서는 계기가 됐다. 남편 관련 논란 이후 방송 활동을 쉬어온 그가 홈쇼핑을 통해 복귀해 화제를 모으기도 했다.

하지만 현재 성유리 에디션은 공식적으로 종료됐다. GS샵 홈페이지에서도 프로그램 관련 메뉴가 사라졌으며, 채널 내에서도 성유리의 모습을 확인하기 어렵다. GS샵은 현재 대표 프로그램으로 백지연의 ‘지금 백지연’, 소유진이 이끄는 ‘소유진쇼’, 한혜연이 함께하는 ‘한혜연의 스타일나우’ 등을 전면에 내세우고 있다.

성유리는 홈쇼핑 프로그램 종료에 대한 마지막 소감을 남긴 것으로 보인다. 다만 홈쇼핑 활동은 마무리됐지만, tvN ‘끝까지 간다’를 통해 방송 활동은 계속 이어갈 예정이다.

한편 성유리의 남편인 프로골퍼 출신 안성현은 지난해 12월 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)·배임수재 혐의로 징역 4년 6개월을 선고받았다. 지난 6월 서울고법 형사13부가 안성현의 보석 청구를 인용해 석방된 상태다.

