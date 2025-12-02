“위플립 기대해!” 킥플립, 데뷔 1주년 맞아 팬콘으로 전국투어

그룹 킥플립(KickFlip)이 2026년 1월 데뷔 1주년 기념 팬 콘서트를 개최하고 새해 활약 시동을 건다.

JYP엔터테인먼트는 1일 오후 공식 SNS 채널에 '2026 KickFlip FAN-CON <From KickFlip, To WeFlip> in 서울'(2026 킥플립 팬콘 <프롬 킥플립, 투 위플립> 인 서울) 포스터를 공개하고 킥플립 첫 팬 콘서트 소식을 전했다.

이에 따르면 킥플립은 내년 1월 17일 오후 2시와 오후 7시, 18일 오후 1시와 오후 6시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회에 걸친 팬 콘서트를 개최한다. 2025년 1월 20일 가요계 등장해 'K팝 슈퍼 루키' 존재감을 쌓은 킥플립이 데뷔 1주년을 맞이해 위플립(팬덤명: WeFlip)과 만나 특별한 추억을 만든다. 또 팬 콘서트 전국 투어를 암시하는 듯 포스터 이미지 내 국내 지역 영문명이 담긴 도장 디자인이 공개돼 기대감을 높였다.

서울 공연 티켓은 NOL티켓에서 진행된다. 8일 오후 8시부터 9일 오후 11시 59분까지 위플립을 대상으로 한 팬클럽 선예매, 10일 오후 8시부터는 일반 예매가 가능하다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 킥플립 공식 SNS 채널과 예매처 NOL티켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

킥플립은 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)부터 미니 3집이자 최신반 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 활동까지 공연에 특출난 실력을 뽐내며 국내외 팬심을 끌어올렸다. 지난 11월 29일에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)에 출연했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

