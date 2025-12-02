“위플립 기대해!” 킥플립, 데뷔 1주년 맞아 팬콘으로 전국투어

그룹 킥플립(KickFlip)이 2026년 1월 데뷔 1주년 기념 팬 콘서트를 개최하고 새해 활약 시동을 건다.
JYP엔터테인먼트는 1일 오후 공식 SNS 채널에 '2026 KickFlip FAN-CON <From KickFlip, To WeFlip> in 서울'(2026 킥플립 팬콘 <프롬 킥플립, 투 위플립> 인 서울) 포스터를 공개하고 킥플립 첫 팬 콘서트 소식을 전했다.
이에 따르면 킥플립은 내년 1월 17일 오후 2시와 오후 7시, 18일 오후 1시와 오후 6시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회에 걸친 팬 콘서트를 개최한다. 2025년 1월 20일 가요계 등장해 'K팝 슈퍼 루키' 존재감을 쌓은 킥플립이 데뷔 1주년을 맞이해 위플립(팬덤명: WeFlip)과 만나 특별한 추억을 만든다. 또 팬 콘서트 전국 투어를 암시하는 듯 포스터 이미지 내 국내 지역 영문명이 담긴 도장 디자인이 공개돼 기대감을 높였다.
서울 공연 티켓은 NOL티켓에서 진행된다. 8일 오후 8시부터 9일 오후 11시 59분까지 위플립을 대상으로 한 팬클럽 선예매, 10일 오후 8시부터는 일반 예매가 가능하다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 킥플립 공식 SNS 채널과 예매처 NOL티켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.
킥플립은 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)부터 미니 3집이자 최신반 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 활동까지 공연에 특출난 실력을 뽐내며 국내외 팬심을 끌어올렸다. 지난 11월 29일에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)에 출연했다.
