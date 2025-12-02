어반자카파, 국보급 감성무대 선보인 전국투어 서울 공연

어반자카파가 전국투어 서울 공연으로 국보급 감성무대를 선보이며 성료했다.

지난 11월 22일 광주예술의전당 대극장에 열린 광주 공연에 이어 11월 29일과 30일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 펼쳐진 전국투어 콘서트 서울 공연에서 어반자카파는 독보적인 명품 라이브와 퍼포먼스를 선보였다.

‘이 밤이 특별해진 건’ ‘소원’을 시작으로 ‘그런 밤’ ‘그대 고운 내사랑’ 그리고 데뷔 곡인 ‘커피를 마시고’ 를 감성 짙은 라이브로 관객을 매료시켰으며 ‘Beautiful Day’ ‘Just A Feeling(band ver.)’ ‘안녕’ ‘열 손가락’ 등의 명곡들을 열창하며 격조 높은 감성으로 추운 날씨 속 공연장을 뜨거운 열기로 가득 메운 채 재미와 감동을 선물했다.

또한 조현아의 ‘Santa Claus Is Comin’ to Town’ 솔로 무대를 시작으로 박용인은 ‘Soda Pop’을 선보였고 권순일은 ‘Golden’을 열창하며 관객의 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 4년 만에 EP앨범 ‘STAY’를 발표하며 화제성 1위에 올랐던 타이틀곡 ‘STAY’를 수지와 이도현이 주인공으로 출연했던 뮤직비디오를 배경으로 고품격 라이브 무대를 선보이며 더욱 관객을 매료시켰다.

어반자카파는 부산(12월 6일), 성남(12월 13일), 김해(12월 20일), 대구(12월 25일), 대전(1월 3일) 등 전국투어콘서트를 개최하며 전국 각지의 팬들을 찾아갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]