‘영화계 지킴이’ 유지태, 이번엔 ‘맨홀’ 영화 홍보 앞장

영화배우 유지태가 차세대 감독으로 주목받고 있는 한지수 감독의 작품 ‘맨홀’을 위해 발벗고 나섰다.

매년 독립 영화 후원활동을 해오고 있는 유지태 배우는 ‘유지태와 독립영화 보기'의 28번째 후원작으로 영화 <맨홀>을 선정, 영화 홍보에 힘을 보태기로 했다.

오는 12월 10일 수요일 인디스페이스에서 열리는 이번 행사는 한지수 감독을 비롯 주연 배우인 김준호 배우와 권소현 배우도 함께 한다. 영화 관람 후에는 관객과의 대화를 나누는 GV 행사도 진행 될 예정이다.

영화 <맨홀>은 응어리진 상처를 삼킨 채 일상을 살아가는 고등학생 ‘선오’가 예상치 못한 사건들을 맞닥뜨리며 딜레마에 빠져드는 심연을 다룬 작품이다. 박지리 작가의 베스트셀러 『맨홀』을 원작으로 한 작품으로, 한지수 감독은 원작이 지닌 심리적 밀도를 감각적인 미장센과 세밀한 연출로 재해석하여, 피해와 가해의 경계 속 요동치는 감정의 흐름을 깊이 있게 그려냈다는 평가를 받고 있다.

영화 <맨홀>을 통해 첫 장편 연출에 나선 한지수 감독은 2025년 하반기 넷플릭스 공개 예정작 <대홍수>의 공동 각본을 맡으며, 연출과 스토리텔링 양면에서 주목 받고 있는 인물이다.

미장센 단편영화제 최우수작품상, 서울국제초단편영화제 심사위원특별상 등 주요 단편영화제에서 다양한 수상을 거두며 차세대 감독으로서 두각을 나타냈다.

특히 제26회 전주국제영화제 코리안시네마 부문에 초청되며 주목받은바 있는 영화 <맨홀>은 “오랜만에 울림 있고 몰입감 높은 영화”(사*, 왓챠피디아), “생각보다 훨씬 재미있었고 생각할 요소가 많아서 좋았다”(재*,왓챠피디아) 등 호평을 받았다.

평단과 관객의 기대를 모으는 영화 <맨홀>은 오는 11 월 19 일, 전국 극장에서 관객들과 만날 예정이다.

한편, 유지태는 오는 12월 18일 티빙 오리지널 ‘빌런즈’로 돌아온다.

천재적인 두뇌를 가진 승률 100%의 범죄 설계자이자 베일에 가려진 코드명 제이 역을 맡아 특유의 카리스마 넘치는 강렬한 캐릭터를 선보일 예정이다. 이 작품은 국내뿐만 아니라 HBO 맥스를 통해 아시아 태평양 17개 국가 및 지역에 동시 공개되고, 디즈니+ 재팬을 통해 일본에서도 선보인다.

