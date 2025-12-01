만리장성 또 넘은 태극전사 90-76, 2연승…누가 이현중 원맨팀이래? 이정현 24P·이현중 20P·하윤기 17P

사진=대한민국농구협회 제공

만리장성을 껑충 뛰어넘었다.

한국 농구 국가대표팀은 1일 원주DB프로미아레나에서 열린 중국과의 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전에서 90-76 대승을 거뒀다. 지난달 28일 중국 베이징에서 열린 1차전에서 중국을 80-76으로 꺾은 한국은 12년 만에 중국전 홈 승리, 2연승을 이뤘다. 2013년 5월 동아시아선수권대회 결승전과 같은 해 8월 FIBA 아시아선수권대회(현 아시아컵) 조별리그 1차전에서 연승을 이룬 바 있다.

1차전에선 이현중(나가사키 벨카)이 펄펄 날았다. 33점을 몰아치면서 한국의 승리를 이끌었다. 3점슛만 9개를 꽂았다. FIBA 월드컵 예산 통산 한 경기 최다 3점슛 신기록을 썼다. 이현중의 퍼포먼스는 알고도 못 막는 수준이었다. 역설적이게도 2차전에 나서는 한국의 숙제는 이현중 원맨팀이 아니라는 사실을 증명하는 것이었다.

고정관념을 보기 좋게 깨부쉈다. 1쿼터부터 이정현(소노)이 폭발했다. 우측 45도 부근에서 한 방, 좌측 45도 부근에서 한 방씩 3점슛을 꽂으며 예열을 마친 이정현은 코트를 지배했다. 전반에만 16점을 몰아쳤다. 야투 성공률은 무려 100%(6/6). 이중 3점슛만 4개였다. 모두 적중했다. 덕분에 한국은 52-29로 중국을 손쉽게 제압한 채 전반을 마쳤다.

한번 타오른 불꽃은 쉽게 꺼지지 않았다. 이정현은 후반에도 2개의 3점슛을 성공하며 24점 4어시스트로 맹활약했다. 에이스 이현중에게도 더 쉬운 찬스가 왔다. 중국이 같은 사이드에서 뜨거운 슛 감각을 자랑하고 있는 이정현과 이현중을 모두 막기는 쉽지 않았기 때문. 이현중도 3점슛 2개 포함 20점 5리바운드 4어시스트로 맹활약했다. 변준형(정관장·8점)도 10여분 출전에 그쳤지만 3점슛 2방을 꽂으며 힘을 보탰다.

외곽에서 찬스가 나니 골밑도 여유가 생겼다. 200cm 장신 라인업 사이에서 하윤기(KT), 이원석(삼성)도 굳건하게 버텼다. 하윤기는 17점, 이원석도 10점을 올리며 든든하게 골밑을 지켰다. 대표팀 최고참 이승현의 헌신은 이루 말할 것이 없을 정도. 골밑에서 7어시스트를 뿌렸다.

일찌감치 승기를 잡은 전희철 감독은 여유를 드러냈다. 경기 종료 3분여 전 김보배(DB), 양준석(LG), 문정현(KT)을 투입하며 주전의 체력 안배, 대표팀 새싹들에게 경험치를 부여했다.

