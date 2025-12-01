감독상 받은 거스 포옛 “내게 있어 시즌 MVP는 박진섭”

거스 포옛 전북 현대 감독이 1일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔 컨벤션홀에서 열린 ‘하나은행 K리그 2025 대상 시상식’에서 K리그 감독상을 거머쥔 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

“내게 있어 시즌 MVP는 박진섭이다.”

거스 포옛 전북 현대 감독이 시즌 최우수선수상(MVP)을 놓친 박진섭에게 위로의 말을 건넸다.

포옛 감독은 1일 하나은행 K리그 2025 대상 시상식에서 K리그1 감독상을 받았다. 아쉬움도 남았다. MVP에 후보에 오른 박진섭의 수상이 불발된 것. 올 시즌 전북의 주장으로 팀의 구심점 역할을 하며 통산 10번째 우승을 이끌었다. 우승 프리미엄이 있을 것이라는 예상이 깨졌다. MVP는 공격포인트 1위에 오른 이동경(울산 HD)에게 돌아갔다.

포옛 감독은 “공격포인트 생산성에서 보면 MVP는 공격수가 유리한 것 같다”고 분석했다. 그래도 엄지를 치켜세운다. 포옛 감독은 “박진섭을 후보로 정한 건 이 선수가 보여준 꾸준함과 리더로서의 책임감 때문이었다”며 “저에게 있어 시즌 MVP는 박진섭이다”라고 힘줘 말했다.

전북은 이날 베스트11에 가장 많은 6명이 선정됐다. 그럼에도 수상하지 못한 제자들을 향한 홍보에 나섰다. 포옛 감독은 “제가 생각하기에는 김영빈을 과소평가하는 것 같다”며 “정말 게임 이해도가 높다. 경기 중 보여주는 판단이 영리하다”라고 전했다. 그러면서 “저희 풀백인 김태현도 국제적인 수준의 선수다. 두 선수 통틀어서 꾸준한 모습을 보여줬지만 (수상하지 못해) 아쉽다”고 설명했다.

자신의 감독상 수상에 대해서는 “여러 가지로 의미가 깊다. 시상식에서 말했듯이 K리그에서 첫해를 보냈는데, 상을 받게 돼서 영광이다”라며 “저뿐만 아니라 전북 선수들 6명이 베스트11에 들어서 이 시상식 의미가 훨씬 더 커졌다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

