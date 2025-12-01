‘하트시그널3’ 서민재, 출산 임박해 친부 저격…“잠적 여전”

사진= 서민재 SNS

‘하트시그널3’ 출신 서민재(현재 개명 후 서은우)가 전 남자친구이자 아이의 친부와의 갈등이 계속되고 있다고 근황을 전했다.

서민재는 지난달 30일 SNS에 “협의가 돼서 게시물들 삭제한 건 아닙니다”라는 글과 함께, 그동안 공개했던 친부의 사진을 모두 삭제한 뒤 자신의 상황을 상세히 설명했다.

그는 “멀리서나 가까이서나 걱정해 주시는 분들께 감사하다. 친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다”고 밝혔다.

이어 “아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리조차 지키지 않고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 전 믿어 의심치 않는다”고 덧붙이며 고충을 털어놨다.

서민재는 지난 5월 혼전 임신 사실을 공개하며 남자친구 A 씨가 연락이 닿지 않는다고 주장했고, 이후 SNS를 통해 A 씨의 신상 정보와 사진을 반복적으로 게시해 논란이 일었다.

이에 대해 A 씨 측은 지난 8월 “사실과 전혀 다른 내용의 비방글이 지속적으로 게시됐다”며 강경 대응을 예고했고, 서민재가 정보통신망법 위반·협박·감금·스토킹처벌법 위반 혐의 등으로 기소 의견 송치됐다고 밝힌 바 있다.

한편 서민재는 12월 출산을 앞두고 있다.

