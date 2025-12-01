결혼정보회사 듀오, 콘텐츠 전략으로 13만 구독 돌파

듀오 유튜브 콘텐츠. 사진=듀오 제공

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)의 공식 유튜브 채널 구독자가 13만을 달성했다고 1일 밝혔다.

업체에 따르면 이는 지난 9월 구독자 12만 돌파 이후 약 2개월 만의 성과이다. 듀오의 유튜브 성공 비결로는 △결혼정보회사 특화 콘텐츠 △공감할 수 있는 주제 △폭 넓은 타겟층 등이 꼽힌다. 셀프 소개팅 형식의 '셀소IN듀오', 세대 공감형 토크 '어쨌든 서른'과 '다세대 토크쇼', 2030 토론 콘텐츠 '연애끝장토론', 30대의 연애 스토리를 담은 웹 드라마 '서른너머연애' 등을 통해 연애·결혼에 관한 다채로운 콘텐츠를 제공한다.

한편 방송인 제이쓴, 슈카월드 등 유명인들과의 콜라보 콘텐츠를 통해 결혼정보회사에 대한 오해를 유쾌하게 풀어내는 데에도 집중하고 있다. 경제 및 연예 등 폭 넓은 분야와의 접점을 확대하며 브랜드 친근감을 강화하겠다는 전략이다.

결혼정보업체 듀오의 관계자는 “앞으로도 누구나 쉽게 공감할 수 있는 콘텐츠를 통해 연애·결혼의 가치를 전달하고 브랜드 미디어로서의 역할을 지속 강화할 예정”이라며 “결혼정보회사에 대한 선입견에서 벗어나 친근하고 트렌디한 기업으로 발돋움하겠다”는 포부를 밝혔다.

한편, 듀오의 다양한 콘텐츠는 매주 수요일 오후 결혼정보회사 듀오 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]