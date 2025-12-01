쌍문동 가족 돌아온다…‘응팔 10주년’ 19일 첫 방송

사진= tvN ‘응답하라 1988 10주년’

드라마 ‘응답하라 1988’이 방영 10주년을 맞아 예능으로 돌아온다. tvN은 오는 12월 19일 ‘응답하라 1988 10주년’이 첫 방송된다고 1일 공식 발표했다.

‘응답하라 1988 10주년’은 드라마 ‘응팔’ 출연진이 10년 만에 다시 모여 1박 2일 여행을 떠나는 모습을 담은 특집 예능 프로그램이다. 성동일, 이일화, 라미란, 김성균, 최무성은 물론 혜리, 류혜영, 류준열, 박보검, 안재홍, 고경표, 이동휘 등 당시 신드롬을 이끈 멤버들이 총출동해 쌍문동 가족의 재회를 완성한다. 제작진은 10주년 MT와 드라마 속 추억을 소환하는 다양한 콘텐츠를 준비했다.

특히 10주년 MT 현장이 담긴 대표 이미지가 공개돼 기대감이 한층 고조됐다. 혜리는 덕선이의 모습 그대로 환한 미소를 보여줬고, 박보검 역시 택이를 떠올리게 하는 분위기로 등장했다. 라미란은 특유의 호피룩으로 시선을 장악했고, 성동일은 ‘개딸 아버지’다운 친근함을 드러내며 팬들의 반가움을 자아냈다.

또한 행사 현수막에 적힌 ‘들린다. 응답한다. 그리움이 답한다’라는 문구가 눈길을 끌었다. ‘응팔’을 사랑했던 시청자들의 기억을 되살리는 동시에, 배우들의 완전체 재회를 예고하며 감성을 자극하고 있다.

함께 공개된 15초 티저 영상도 화제를 모았다. 단체 촬영을 준비하던 중 라미란이 “모이기가 드럽게 힘드네”라고 말하며 특유의 유쾌함을 드러냈고, 10년 전과 다름없는 쌍문동 가족의 케미가 그대로 살아 있어 팬들의 기대치를 높였다.

2015년 11월부터 2016년 1월까지 방송된 ‘응팔’은 쌍문동 골목 다섯 가족의 이야기를 다룬 레트로 감성 가족극으로, 최고 시청률 18.8%(닐슨코리아·유료플랫폼 기준)를 기록하며 신드롬급 인기를 누렸다. 출연진 역시 이 작품을 통해 전국적인 사랑을 받았다.

종영 후에도 꾸준히 모임을 이어온 배우들이 이번 10주년 특집에서 어떤 새로운 추억과 케미를 보여줄지 관심이 집중된다. 더불어 ‘응답하라 1988 10주년’은 tvN 20주년 에디션으로도 제작돼 반가움을 더할 전망이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]