[종묘 재개발 논란]경고 뒤엔 삭제…오만·독일·영국, 세계유산 박탈사

유네스코 세계유산을 두고 이러한 논쟁이 벌어진 건 비단 종묘의 문제만은 아니다. 세계유산 지위가 박탈된 사례는 대표적으로 영국 리버풀 해양무역도시, 독일 드레스덴 엘베계곡, 오만 아라비아 오릭스 보호구역 등이 꼽힌다. 등재유산의 경우 위험유산 등재→최후 경고→삭제 수순을 밟게 된다. 이들의 사례를 통해 종묘 논쟁에서 양측이 고려해야 할 점은 무엇인지, 세계유산 박탈에 있어 유네스코가 실제로 어떤 과정을 거치는지 미리 알고 준비해야 할 필요가 있다.

세계유산위원회는 2021년 영국의 리버풀 해양 상업 도시의 세계유산 등재를 박탈했다. 리버풀 해양 상업 도시는 18∼19세기 세계 주요 무역 중심지의 발전을 목격한 장소이자 현대 부두 기술, 교통 시스템, 항만 관리 분야의 선구적 발전을 보여주는 곳이었다.

2004년 세계문화유산에 등재된 이곳은 2012년 리버풀 워터스 개발 계획에 대한 우려로 인해 ‘위험에 처한 세계유산’에 등재된 이후 부지 내부와 완충지대 내 개발이 진행되면서 2021년 유산의 지위가 최종 박탈됐다. 부두 재개발·아파트·축구장 신축 계획 등이 세계유산의 등재 기준인 진정성과 완전성에 해롭다는 판단이 내려졌기 때문이다. 당시 유네스코는 고층·대형 개발이 기존의 항만 산업유산 경관을 더 이상 인식 불가능한 수준으로 바꿨다고 판단했다.

드레스덴 엘베계곡은 2009년 세계유산 자격을 박탈당했다. 문화 경관 한가운데 4차선 다리가 건설됐다. 2004년 유네스코 문화 경관으로 지정된 드레스덴 엘베 계곡은 약 18㎞에 걸쳐 강을 따라 뻗어 있다. 낮은 초원을 특징으로 16∼20세기 무렵의 수많은 기념물과 공원이 부지를 채우고 있다. 그러나 2006년 현대적 다리 건설 등을 이유로 위험유산에 올랐고 보존에 관한 논의를 지속했으나 다리 건설이 강행되자 삭제 대상이 됐다.

드레스덴 행정법원은 2009년 다리 건설이 환경 보호를 저해하지 않음을 결정했고 세계유산 보호를 위한 기금 조성과 추가 대안 마련의 시간이 필요하다는 주장까지 펼쳤지만 받아들여지지 않았다. 1972년 세계유산보호협약 탄생 이후 세계문화유산으로 등재됐던 유산이 위험유산목록 등재에 이어 세계유산목록에서 삭제된 최초의 사례였다.

오만의 아라비아 오릭스 보호구역은 1994년 등재돼 2007년 삭제됐다. 멸종위기종 보호구역이었지만 석유·가스 개발 허용 등으로 보호구역 면적이 90% 이상 축소되면서 탁월한 보편적 가치를 상실했다.

이외에도 조지아의 바그라티 대성당·겔라티 수도원은 한때 세계유산으로 등재됐으나, 성당의 무리한 현대식 복원·개축으로 보편적 가치가 훼손됐다는 평가를 받았다. 바그라티는 리스트에서 제외되고 겔라티만 별도 세계유산으로 남는 방향으로 조정됐다.

오스트리아 빈의 역사도심은 2017년 위험유산으로 등재된 논의 진행 중인 유산이다. 초고층 호텔 등 도심 재개발 계획이 역사도심 경관과 스카이라인을 훼손할 우려가 있다고 판단돼 높이 규제, 경관 계획을 두고 시 당국과 유네스코가 협상 중이다. 볼리비아의 포토시 역사도시도 같은 상황이다. 과도한 광산 개발과 도시 확장으로 경관 훼손의 위험을 이유로 2014년 위험 유산에 올랐다.

이렇듯 위험 유산으로 등재된 사례를 살펴보면 도심 초고층 개발로 인해 장기 논쟁이 이어지고 있는 곳이 대부분이다. 종묘와 세운 4구역 논쟁과도 일맥상통한다.

