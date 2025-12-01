중국·일본·대만까지…이동욱 팬미팅 투어, 새해에도 달린다

배우 이동욱이 팬미팅 투어로 아시아 팬들을 만난다.

1일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 “이동욱이 오는 12월 14일부터 ‘이동욱 2025-2026 팬미팅 투어 MY SWEET HOME’을 개최한다. 많은 기대와 응원 부탁드린다”라고 전했다.

‘이동욱 2025-2026 팬미팅 투어 MY SWEET HOME’은 편안하게 쉴 수 있고 따뜻함을 느낄 수 있는 공간인 ‘HOME’이 물리적인 집이 아닌, 바로 팬들이 있는 곳, 팬들과 함께 하는 공간이라는 의미가 있다. 또한 함께하는 시간 속에서 팬들도 같은 감정을 느낄 수 있었으면 하는 그의 바람을 담고 있다고. 이번 팬미팅 투어는 지난 2017년 진행된 아시아 투어 ‘For My Dear’ 이후 8년 만에 개최되는 만큼 오랜 시간 기다려온 많은 글로벌 팬들의 기대를 한껏 모으고 있다.

팬미팅 투어 소식과 함께 공개된 포스터 속 이동욱은 소파에 누워 편안한 모습으로 휴대폰을 들고 있다. 이는 팬들과 소통하고 있는 모습을 연상하게 해 설렘을 증폭시킬 뿐만 아니라, ‘MY SWEET HOME’이라는 콘셉트와 어울리는 무드로 보는 이들까지 편안하고 따뜻함을 느끼게 만든다.

이동욱은 활발한 작품 활동뿐만 아니라 공식 팬클럽 ‘너희(neohee)’ 모집, 팬사인회, 프라이빗 메시지 서비스, 시즌 그리팅, 자체 콘텐츠 등 다양한 방법으로 팬들과 소통해왔다. 특히 작년 데뷔 25주년 팬미팅 ‘Missing : FINDING WOOK’에 이어 2025 이동욱 팬미팅 인 도쿄 ‘The Magical Moment’로 꾸준히 팬들과의 만남을 가져오기도. 이동욱은 이번 투어 역시 다양한 VCR, 코너, 이벤트 등을 준비하며 글로벌 팬들과 만들어갈 즐거운 시간을 기대하고 있다는 후문이다

한편, ‘이동욱 2025-2026 팬미팅 투어 MY SWEET HOME’은 오는 12월 14일(일) 중국 우한을 시작으로, 12월 20일(토) 필리핀 마닐라, 2026년 1월 10일(토) 중국 충칭, 1월 17일(토) 중국 상해, 1월 31일(토) 대만 타이베이, 2월 12일(목) 일본 오사카, 2월 14일(토) 일본 도쿄에서 개최되며, 계속해서 추가되는 팬미팅 개최 도시는 추후 공지될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

