대전 스타피부과의원, 고주파 리프팅 장비 ‘덴서티’ 도입

대전 스타피부과의원은 최근 피부 노화 개선 및 탄력 증진을 위해 신개념 고주파 리프팅 장비인 ‘덴서티(Density)’를 신규 도입했다고 밝혔다.

스타피부과의원 측에 따르면 도입한 덴서티는 6.78MHz의 고주파 에너지를 피부층에 전달해 피부 탄력을 개선하는 리프팅 시술 장비다. 시술자가 장비를 통해 피부의 저항값(임피던스)을 실시간으로 체크하고 피드백을 받는 시스템을 탑재, 개인마다 다른 피부 상태에 맞춰 정밀하고 균일한 에너지를 조사할 수 있다.

황철 스타피부과의원 대표원장은 “덴서티의 장점은 두 가지 고주파 모드(Monopolar, Bipolar)를 활용해 피부 깊은 층부터 얕은 층까지 넓고 깊게 에너지를 전달할 수 있다는 점”이라며 “최대 출력 400W의 강력한 고주파 에너지를 사용하면서도, 5단계의 섬세한 쿨링 시스템을 갖춰 피부 표면을 보호하고 통증과 부작용 위험을 낮췄다”고 설명했다.

이어 “기술력을 바탕으로 비침습적인 방식으로 시술이 진행되어 별도의 회복 기간 없이 일상생활 복귀가 빠르며, 내원객들이 보다 간편하게 시술을 받을 수 있도록 최선을 다할 것” 이라고 덧붙였다.

한편, 안티에이징 시술은 만족스러운 결과를 위해서는 장비의 성능뿐만 아니라, 피부 해부학적 지식이 풍부한 피부과 전문의와의 충분한 상담을 통해 개인별 피부 타입에 맞는 맞춤형 시술을 진행하는 것이 중요하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

