로얄캐닌코리아, 구조견 206마리 위해 사료 400kg ‘긴급지원’

애니멀호더로부터 구조된 강아지들을 위해 로얄캐닌이 전달한 사료 모음. 로얄캐닌코리아 제공

로얄캐닌코리아가 최근 서울 노원구의 애니멀호더로부터 구조된 강아지 206마리의 건강 회복을 돕기 위해 사료 400㎏을 긴급 지원했다고 1일 밝혔다. 애니멀호더란 동물을 모으는 것에 지나치게 집착하나 기르는 일에는 무관심하여 방치하는 사람을 가리킨다.

애니멀호더에 의해 좁은 공간에서 장기간 체류된 강아지는 영양 손실과 스트레스, 면역력 저하 등으로 건강 상태가 나쁠 가능성이 크다. 이번에 구조된 강아지 대부분이 서울시립동물복지지원센터(동대문·마포센터) 및 임시보호 가정에서 지내는 가운데 로얄캐닌코리아는 구조견의 초기 회복 단계를 돕기 위해 약 2주간 급여할 수 있는 사료를 전달했다.

구조에 참여한 조윤주 한국보호동물의학연구원 소장은 “구조 직후에는 면역력과 체력이 크게 떨어져 있기 때문에 적절한 영양 공급이 무엇보다 중요하다”며 “특히 중성화 수술을 앞두거나 수술을 마친 뒤에는 회복을 돕는 영양 지원과 세심한 관리가 필수적이며, 이런 기초적인 돌봄이 강아지들이 건강을 되찾고 새로운 환경에 적응하는 데 큰 도움이 된다”고 전했다.

이수지 로얄캐닌코리아 대외협력부 상무는 “구조된 강아지들이 새로운 환경에 안정적으로 적응하고 건강을 회복하는데 로얄캐닌의 영양 솔루션이 도움이 되길 바란다”며 “이러한 상황이 다시 발생하지 않기를 바라며 책임감 있는 반려동물 문화 조성에 적극 동참하겠다”고 말했다.

이번 구조 작전은 약 한 달에 걸쳐 총 4회 진행된 대규모 민관 협력 구조로, 서울시에서도 매우 이례적인 사례로 꼽힌다. 구조된 강아지들은 대부분 5~6kg 내외의 소형 믹스견으로 중성화 수술과 회복 절차를 거친 뒤 임시보호처 및 입양 기관으로 순차적으로 연계될 예정이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

