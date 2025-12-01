임영웅 ‘IM HERO’, 떼창으로 대동단결…2주간의 서울콘 성료

공연장의 영웅시대와 안방 1열의 영웅시대가 떼창으로 하나됐다.

지난 11월 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 2주차 공연이 개최됐다.

웅장한 오프닝 VCR 말미 등장한 임영웅은 ‘Wonderful Life’로 첫 무대를 꾸몄다. 이후 ‘나는야 HERO’와 ‘들꽃이 될게요’, ‘비가 와서’, ‘답장을 보낸지’, ‘ULSSIGU’, ‘순간을 영원처럼’ 등 정규 2집에 수록된 곡들은 물론, ‘모래 알갱이’와 ‘우리들의 블루스’, ‘사랑해 진짜’, ‘아버지’ 등 여전히 큰 사랑을 받고 있는 정규 1집의 곡들로 무대를 이어갔다.

임영웅의 고품격 감성이 더해진 무대의 향연은 귀호강 그 자체였다. 노래면 노래, 안무면 안무, 연기면 연기 다재다능한 모습을 보여줬다. 특히 영웅시대와 함께 만들어가는 코너인 ‘영웅 노래잔치’를 통해 즉석에서 추천곡을 받아 완벽하게 열창해 환호를 이끌어 냈다.

공연의 백미는 떼창 유발곡 ‘그댈 위한 멜로디’였다. 듣기만 해도 몸을 움직일 수밖에 없는 ‘HOME’, ‘HERO’ 무대도 흥을 불러일으켰다. 어느 좌석에서든 임영웅을 볼 수 있는 커다란 스크린과 노래의 맛을 더하는 무대 화면과 공식 응원봉 페어링도 단연 돋보였다.

관객들의 박수갈채와 열띤 호응 속 앙코르 무대까지 이어간 임영웅은 “서울 공연을 무사히 마쳤다. 무대를 하면서 내가 가수를 하는 이유가 바로 팬 분들이 구나를 느꼈다”며 팬들의 큰 사랑에 감사 인사를 전하면서 시그니처 인사인 ‘건행’으로 마무리했다.

벅찬 감동과 설렘, 즐거움으로 여운을 남긴 임영웅의 콘서트는 오는 12월 19일부터 21일까지 광주, 26년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

