최철순, 등번호 25번 영구결번… 전북서 선수로는 이동국 이후 두 번째

사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 전북 현대 최철순과 그의 등번호가 전설로 남는다.

전북은 30일 FC서울과의 하나은행 K리그1 2025을 마친 뒤 최종전을 마친 뒤 열린 최철순의 은퇴식에서 그의 등번호 25번을 영구결번으로 지정했다.

전북은 “20년간 활약한 최철순의 노력과 헌신을 인정하고 그의 발자취를 영원히 기억하기 위해 영구결번을 결정했다”고 전했다. 또한 최철순의 번호가 전주월드컵경기장에서 기억될 수 있도록 숫자 ‘25’를 담은 조형물을 동측 관중석 최상단 영구결번 존(Zone)에 헌액했다.

최철순은 2006년 전북에 프로 입단 후 2010년까지 ‘2’번을 달고 뛰었다. 이듬해부터 2025년까지 자신의 상징이 된 ‘25’번을 등번호로 선택했다.

이번 영구결번은 전북에서 세 번째다. 최초 영구결번은 서포터즈 MGB(Mad Green Boys)를 상징하는 12번이다. 두 번째는 2020년 은퇴한 이동국의 20번이다.

