라이엇 게임즈, TFT 아마추어 대회 ‘룬테라의 전설’ 참가 접수

라이엇 게임즈의 ‘리그 오브 레전드(League of Legends)’ 세계관 기반 전략 게임 ‘전략적 팀 전투(Teamfight Tactics, 이하 TFT)’가 아마추어 토너먼트 ‘룬테라의 전설’ 참가 접수를 진행 중이다.

총상금 2천만 원 규모의 이번 대회는 누구나 참여할 수 있는 토너먼트다. 참가자는 12월 6일(토)부터 2주간 나흘에 걸쳐 진행되는 예선에 온라인으로 참여할 수 있으며, 집이나 PC방 등 장소에 관계없이 경기를 치를 수 있다(일자별 중복 참여 가능).

예선을 통과한 플레이어는 12월 20일(토) 열리는 준결승전에 진출한다. 준결승에서 승리한 참가자들은 12월 21일(일) 개최되는 결승전에서 우승에 도전한다. 준결승전과 결승전은 모두 오프라인에서 진행되며, 결승전은 생중계될 예정이다.

플레이어는 게임 내 티어 제한 없이 12월 9일(화)까지 ‘레벨업지지’를 통해 누구나 참가 신청할 수 있다. 단, 예선 시작일 기준 1년 이내 프로 대회(TFT 프로 서킷, 황금 뒤집개, APAC 지역 파이널) 출전 이력 보유 시 참여가 제한된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]