이지혜, 인중 축소술 후 달라진 모습…“시간이 필요해요”

혼성그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 인중 축소술 후 회복 과정임을 직접 밝혔다.

이지혜는 29일 자신의 SNS를 통해 근황을 공개하며, 최근 달라진 외모로 시선을 끌었다. 특히 미소를 지을 때 윗니가 도드라져 보이는 입 모양 때문에 팬들은 “입이 왜 그래요?”, “앞니만 보인다”, “시간 지나면 괜찮아지냐” 등 걱정 섞인 댓글을 남겼다.

이에 이지혜는 “시간이 필요해요”, “기다려주세요”라고 답하며, 시술 후 회복 과정임을 알렸다.

앞서 이지혜는 20일 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’를 통해 인중 축소술을 받았다고 솔직하게 고백했다.

그는 “인중이 4cm 정도라 콤플렉스였다. 나이 들수록 더 길어진 느낌이 있었고, 시술 콘텐츠 댓글에 인중 축소술 이야기가 계속 보여 흔들렸다. 욕심을 냈다”고 말했다. 시술 후 만족감을 드러냈지만, 아직 자연스럽게 자리 잡는 시간이 필요하다는 설명이다.

팬들은 이를 두고 “자동 앞니 플러팅이다”, “얼굴이 훨씬 어려졌다”, “분위기가 달라졌다” 등 유쾌한 반응을 보였다.

한편, 이지혜는 유튜브와 SNS를 중심으로 활발한 일상 콘텐츠를 선보이며 꾸준히 사랑받고 있다.

