‘태풍상사’ 오늘(30일) 최종회…“혼자 아닌 함께” 이준호의 종영소감

tvN 토일드라마 ‘태풍상사’가 오늘(30일) IMF와의 ‘마지막 승부’만을 남겨두고 있다. 그간 각자의 배역에 뜨겁게 몰입하며 그 시대를 살아낸 사람들로 살아왔던 이준호와 김민하는 직접 벅찬 종영 소감을 전하며 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다.

◆ 이준호 “가끔 힘에 부쳐 쉬고 싶을 때 태풍이를 떠올려 주세요. 우리는 혼자가 아니고 분명 ‘함께’라는 울타리 안에 있어요.”

이준호는 압구정을 누비던 도련님에서 직원들을 지키는 ‘진짜 사장’으로 성장하는 ‘강태풍’의 치열한 성장사를 캐릭터와 물아일체된 연기력으로 그려내며 호평을 받았다. 이토록 뜨겁게 몰입했던 이준호 역시 “‘태풍상사’의 강태풍으로 살았던 2025년은 개인적으로도 뜻깊은 시간이었다. 가족과의 사랑, 친구와의 우정, 소중한 사람과의 사랑, 동료와의 유대감, 어떤 역경도 연대로 뚫고 헤쳐갈 수 있다는 자신감 등 태풍이를 통해 많은 것을 얻었다”는 뜨거운 소회를 밝혔다. 이어 “힘든 나날 속에서도 굳센 믿음으로 모든 일에 솔직하게 임하는 태풍이의 태도가 저뿐만 아니라 지금을 살고 있는 모든 분들께 전해지길 바랐다”라며, “가끔 힘에 부쳐 쉬고 싶을 때 태풍이를 떠올려주시면 좋겠다. 우리는 혼자가 아니고 분명 함께라는 울타리 안에 있다”라는 감동적인 바람으로 깊은 울림을 남겼다.

◆ 김민하 “찬란했던 기억 많은 ‘태풍상사’ 많이 사랑해주셔서 감사해요.”

김민하는 상사맨을 향한 열정, K-장녀의 책임감, 햇살 같은 포근함까지 조화롭게 담아내며 ‘오미선’을 완전히 자신의 얼굴로 만들었다. 이에 이번 작품을 통해 ‘시대극의 얼굴’을 또 한 번 갱신했다는 평가를 받고 있는 김민하는 “2025년 한 해를 태풍상사로 꽉꽉 채웠는데, 이제 작별 인사를 할 생각에 많이 아쉽기도 하다”라는 솔직한 마음을 드러냈다. 하지만 “찬란했던 기억이 훨씬 많았기에 예쁘게 잘 보낼 수 있을 것 같다”는 그녀는 “태풍상사 많이 사랑해 주셔서 감사하다”는 따뜻한 진심을 전해왔다.

