함은정♥김병우 결혼식, 하정우 깜짝 등장…황보라 “아주버님 축사에 폭소”

배우 황보라. 사진 = 황보라 SNS 계정

가수 겸 배우 함은정과 김병우 감독의 결혼식에서 배우 하정우가 축사를 맡아 두 사람의 새로운 시작을 응원했다.

황보라는 30일 자신의 SNS에 “결혼 축하해요. 병우 감독님과 은정님”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다

사진 = 황보라 SNS 계정

공개된 사진 속에는 결혼식장에 놓인 황보라의 이름표가 담겨 있으며, 그는 남편 김영훈 씨와 함께 하객으로 참석했다.

황보라는 이어 “그 와중에 너무 웃긴 아주버님의 축사”라며 하정우가 축사를 전하는 장면을 공개했다. 하정우는 김병우 감독과 영화 ‘더 테러 라이브’, ‘PMC: 더 벙커’에서 감독과 배우로 호흡을 맞춘 인연이 있다.

이날 함은정과 김병우 감독은 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 영화계 지인 모임에서 만나 연인으로 발전했으며, 별다른 열애설 없이 지난달 16일 결혼 소식을 알렸다.

앞서 함은정은 SNS를 통해 “평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다”며 “제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고, 또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 든든하게 지켜준 분과 새로운 출발을 함께하기로 했다”고 결혼 소식을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]