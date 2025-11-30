김혜수, 홍콩 참사 애도…블랙 슈트 차림으로 ‘2025 MAMA’ 무대 등장

배우 김혜수가 홍콩 참사 희생자를 기리며 블랙 슈트를 입고 ‘2025 MAMA’ 무대에 섰다. 사진 = 엠넷 ‘2025 마마 어워즈’

배우 김혜수가 홍콩 참사 희생자를 기리며 블랙 슈트를 입고 ‘2025 MAMA’ 무대에 섰다.

29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 ‘2025 MAMA AWARDS(2025 마마 어워즈)’가 개최됐다. 이날 챕터 2의 호스트는 김혜수가 맡았다. 김혜수는 영어로 인사말을 건넨 뒤 광둥어로도 청중에게 인사를 전하며 무대를 시작했다.

앞서 홍콩에서는 아파트 화재 참사가 발생해 128명의 사망자가 확인됐다. 홍콩 당국은 29일부터 사흘간 공식 애도 기간을 선포했다.

김혜수는 무대에 올라 “시작에 앞서 너무나 가슴 아픈 소식을 접하고, 마음이 무거웠다. 갑작스러운 사고로 큰 상처를 입고 사랑하는 이들을 떠나보내야 했던 모든 분들께 진심을 다해 위로를 전한다”고 밝혔다.

이어 그는 “아직 우리에게 기적이 남아있기를 간절히 바란다. ‘2025 MAMA’는 ‘SUPPORT HONG KONG(서포트 홍콩)’이라는 메시지로 홍콩의 회복에 힘을 보태고자 한다. 음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿고 슬픔은 나누고 위로하는 데 여러분도 함께해 주시길 바란다” 고 당부했다.

김혜수는 화려한 드레스 대신 블랙 슈트에 흰 블라우스를 매치해 단정하고 차분한 분위기를 연출했다. 힘 있는 목소리로 추모의 메시지를 전한 그는, ‘2025 MAMA’에 참여한 아티스트와 시상자들도 검은 리본을 달고 각자의 방식으로 애도와 추모를 표했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]