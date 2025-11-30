리프레시의 교본, 포미닛 허가윤의 발리 일상 어떻길래?

허가윤 인스타그램 캡처

포미닛 출신 가수 허가윤이 발리에서의 일상을 공개하며 근황을 전했다.

허가윤은 지난 29일 자신의 SNS에 “평범한 일상 속 순간들”이라는 짧은 글과 함께 짧은 글과 함께 근황 사진과 영상을 게재했다.

허가윤 인스타그램 캡처

허가윤은 해변에서의 여유로운 순간과 서핑을 즐기는 영상, 현지 카페에서의 소소한 시간 등을 연달아 올리며 자연스러운 휴식의 분위기를 전했다.

사진 속 허가윤은 청량한 하늘과 에메랄드빛 바다를 배경으로 모래사장 위에 꽃무늬 원피스 수영복을 착용한 모습의 사진을 올렸다. 자연스러운 포즈만으로도 화보 같은 분위기를 연출했다.

허가윤 인스타그램 캡처

이외에도 노메이크업의 건강한 얼굴로 코코넛 음료를 마시는 컷과 서핑을 하는 영상 등 리프레시라는 키워드를 옮겨놓은 모습ㅇ다. 꾸밈없는 표정과 활동적인 순간들이 어우러지며 건강한 매력을 부각시켰다.

팬들은 “진짜 힐링이 느껴진다”, “자연과 잘 어울린다”며 좋아요를 누르고 있다.

허가윤 인스타그램 캡처

2009년 포미닛으로 데뷔한 허가윤은 2012년 MBC 드라마 빛과 그림자에서 배우로서도 활동해왔다. 최근에는 발리에서 지내며 ‘가장 낯선 바다에서 가장 나다워졌다’를 출간하는 등 새로운 인생을 살고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

