“이모지로 드러낸 속마음?” 지드래곤, MAMA 무대 영상에 남긴 ‘붐따’

가수 지드래곤이 ‘2025 마마 어워즈’ 무대에 대해 아쉬움을 드러냈다. 사진 = 마마 어워즈 공식 SNS 계정

가수 지드래곤이 ‘2025 마마 어워즈’ 무대에 대해 아쉬움을 드러냈다.

지드래곤은 29일 ‘마마 어워즈(MAMA AWARDS)’ 공식 계정에 게시된 자신의 무대 영상 릴스에 엄지를 아래로 내린 ‘붐따’ 이모지를 남겼다.

앞서 지드래곤은 이날 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 ‘2025 마마 어워즈’ 둘째 날 시상식에서 ‘드라마(DRAMA)’, ‘하트 브레이커(Heartbreaker)’, ‘무제’ 등을 선보였다.

관중을 압도하는 퍼포먼스는 여전했지만, AR 중심의 연출과 다소 불안정한 음정이 포착되며 논란이 이어졌다.

일부 시청자들은 “내가 아는 지디가 맞느냐”, “노래를 거의 하지 않았다”는 반응을 보였고, 또 다른 이들은 “본인도 아쉬웠던 것 같다”, “목 상태가 좋아 보이지 않는다”며 그의 컨디션을 걱정하기도 했다.

이런 상황에서 지드래곤이 직접 ‘붐따’ 이모지를 남기자 팬들 사이에서는 사실상 셀프 혹평이라는 반응도 나오고 있다.

한편, 지드래곤은 ‘2025 마마 어워즈’에서 대상인 ‘올해의 아티스트상’을 비롯해 ‘남자 가수상’, ‘베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로상’, ‘팬스 초이스 남자 톱10’ 등을 수상하며 4관왕에 올랐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]