‘모범택시3’ 최고 15.4% 파죽지세 시청률…이제훈, 통쾌한 복수극 [TV핫스팟]

이제훈이 ‘중고차 빌런’ 윤시윤 일당을 완전히 농락하며 통쾌한 복수극을 완성했다.

지난 29일(토) 밤 9시 50분에 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승/제작 스튜디오S, 그룹에이트, 비에이엔터테인먼트) 4회에서는 김도기(이제훈 분)와 '무지개 히어로즈'가 중고차 범죄의 온상인 '노블레스'와 대표 차병진(윤시윤 분)이 저지른 만행을 그대로 되갚아주며 짜릿한 쾌감을 선사했다. 이와 함께 ‘모범택시3’ 4회 시청률은 최고 15.4%, 수도권 12.6%, 전국 11.6%을 기록하며 동시간대 1위를 기록, 토요 미니시리즈는 물론 주간 미니시리즈 드라마 시청률까지 1위를 차지했다. 뿐만 아니라 2049 시청률 평균 4.2%로 최고 4.91%까지 치솟으며 한 주간은 물론 11월 방송된 전 채널에서 2049 시청률 1위를 달성, 참교육 도파민과 함께 파죽지세 시청률로 ‘압도적 원톱’의 위용을 보여줬다.

‘무지개 히어로즈’는 도기가 차병진 일당에게 구입한 중고차가 폐차 예정의 침수차였다는 사실을 알고 경악했다. 그동안 노블레스는 자차보험이 들어있지 않은 침수차를 구매해, 눈에 보이는 흔적만 지운 채 중고차로 팔아 넘겨 수백 배의 이득을 취해왔던 것. 이를 모른 채 차를 산 고객들은 모두 도로 위 시한폭탄을 떠안은 꼴이었다. 차병진은 홍수 재난 뉴스를 보면서도 돈을 벌 궁리만 하는 비인간적인 모습으로 소름을 자아냈다. 이에 도기는 차병진 일당이 거래하는 폐차장을 찾아가 폐차장 사장을 응징한 것은 물론, 차병진이 계약한 침수차들이 시장에 나오지 못하도록 모조리 말소 처리해버렸다.

이와 함께 도기가 부캐 ‘호구도기’로서 본격적인 복수 대행에 착수했다. 도기는 차병진 일당의 관심을 끌기 위해 중고차 매매단지를 돌아다니며 수많은 차량을 인수했다. 100% 현금 거래, 심지어 탁송차까지 끌고 다니며 중고차를 수집하는 도기의 모습을 수상쩍게 생각한 차병진 일당은 도기의 뒤를 밟았다. 그리고 은밀한 장소에서 도기가 자신이 구매한 중고차 키를 반납하고 두둑한 현금 다발로 돌려받는 모습을 목격하며 도기의 정체에 대한 의심이 최고조에 달했다.

차병진 일당은 도기를 납치해 그의 의중을 캐물었다. 이에 도기는 자신의 배후에 중고차를 사들이는 큰 손이 있으며, 그가 중고차를 사오면 구매 금액의 10%를 수수료로 주고 있다고 거짓말했다. 심지어 도기는 100대가 계약된 가짜 계약서를 보여줘 차병진을 믿게 만들었다. 차병진 입장에서 도기와 손을 잡으면 손쉽게 폐급 침수차를 대거 팔아 넘길 수 있는 상황. 이에 차병진은 도기의 수요를 충족시키기 위해 침수차 재고 확보에 열을 올렸다.

사실 이는 무지개 히어로즈가 쳐 놓은 덫이었다. 고은(표예진 분)은 일부러 차병진 일당에게 '무지개 운수가 물난리로 인해 엄청난 차량 침수 피해를 입었다'는 내용을 흘렸고, 돈 욕심에 눈이 멀어 덫에 제대로 낚인 차병진은 무지개 운수의 차량을 모두 인수하겠다고 마음먹었다. 화룡정점으로 장대표(김의성 분)가 망한 택시회사 사장으로 완벽히 분해 차병진을 속인 뒤 침수차 판매계약을 완수했고, 계약이 끝나기가 무섭게 차병진이 피해자들에게 했던 그대로 태세를 전환하며 짜릿한 전율을 선사했다. 장대표는 계약서에 사기 계약서를 끼워 넣어 차병진에게 5억을 추가로 요구했고, 김도기가 계약 무효를 주장하는 차병진 일당을 주먹으로 굴복시켰다.

마침내 무지개 히어로즈와 차병진 일당의 '최후의 결전'이 펼쳐졌다. 차병진은 자신에게 슈퍼카를 빌려 타고 있는 불량배들을 전부 소집해 도기를 쫓았고, 도기의 히어로카와 불량배들의 슈퍼카가 도로 위에서 짜릿한 카체이싱을 벌여 도파민을 치솟게 했다. 하지만 이것 역시 슈퍼카를 전부 회수하기 위한 도기의 설계였다.

차병진과 슈퍼카 불량배들을 지하 주차장에 집결시킨 무지개 히어로즈는 출구를 막았고, 도기는 화끈한 맨손 액션으로 빌런들을 일망타진해 보는 이의 속을 뻥 뚫어줬다. 급기야 도기는 “너희들도 경험해 봐야 지. 도로 위의 시한폭탄을 타고 있는 기분이 어떤 건지”라면서 폐급 침수차에 차병진 일당을 태웠고, 자신들이 팔던 차로 인해 나락으로 떨어지는 차병진 일당의 모습이 그려져 짜릿한 카타르시스를 안겼다.

이처럼 인면수심의 중고차 빌런들에게 완벽한 눈눈이이 복수를 선사하며 통쾌한 사이다가 폭발한 가운데, 극 말미 수상한 남성이 등장해 긴장감을 자아냈다. 한 시계 수리점 안에서 포착된 남성은 “내가 죽여버릴 거야”라면서 무지개 모범택시 스티커를 구겨쥐며 울분을 쏟아내, 향후 ‘무지개 히어로즈’에게 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 치솟게 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]