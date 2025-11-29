박미선, 유방암 투병 11개월 공개…딸이 찍은 ‘투병 일기’

사진= 유튜브 채널 ‘나는 박미선’ 화면 캡처

방송인 박미선이 자신의 유튜브를 통해 유방암 투병기를 처음 공개하며 지난 1년간의 진솔한 기록을 털어놓았다.

지난 28일 박미선은 유튜브 채널 ‘나는 박미선’에 ‘[슬기로운 투병일기-1] 하루아침에 암 환자가 되다’라는 제목의 영상을 업로드했다. 영상에는 지난해 12월 유방암 진단을 받은 뒤, 올해 1월부터 항암 치료를 시작한 이후의 과정이 그대로 담겨 있다.

박미선은 “2024년 12월 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다”며 “그간의 투병 생활을 영상으로 기록해보았다. 영상을 보고 많은 환우들이 힘내길 바라며 영상이 도움되길 바란다”고 밝히며 공개 배경을 설명했다.

이후 박미선은 항암 치료를 위해 삽입한 ‘케모포트’를 보여주며 치료 과정의 어려움을 직접 이야기했다. “항암 주사를 맞으면 혈관이 녹는다”고 설명한 그는 “아직은 괜찮다. 입맛도 좋고. 아직 안 맞았으니까”라며 첫 항암을 앞둔 심경을 담담히 전했다.

첫 항암치료를 마친 뒤에도 그는 솔직한 회복 과정을 공유했다. “다행히 병원에서 항암하고 이것저것 약을 많이 먹어서 아직까진 괜찮다. 입맛도 조금 있는 것 같다”며 “단지 조금 어지럽고 혈압이 조금 떨어졌는데 그 외엔 괜찮다”고 상태를 전했다.

영상에는 딸과 산책을 하거나 카페에서 독서하는 등 일상을 유지하려는 박미선의 모습도 담겼다. 그는 “컨디션이 나쁘지 않아 동네 한 바퀴를 돌고 있다. 1차인데 입맛도 아직 괜찮고 주사가 저한테 잘 맞는 것 같다. 이런 경우가 쉽지 않다고 한다”고 말하며 미소를 보였다.

하지만 부작용이 심한 순간도 있었다. 약이 맞지 않아 큰 고통을 겪은 그는 “어저께 죽다 살아났는데, 오늘은 배 안 아프니까 살 것 같다”고 솔직하게 털어놨다.

항암 9일 차에는 컨디션이 회복돼 커피와 영화, 게임을 즐기는 모습도 보였다. “이제 들어가서 게임을 할 거다. 오늘은 컨디션이 최고다. 2차 항암 2~3일 전이 몸이 가장 좋을 때다. 살 만하면 이제 또 들어가서 죽어간다. 목소리도 돌아왔다”라고 말하며 특유의 유머 감각도 잃지 않았다.

무엇보다 영상에는 박미선의 곁을 지키는 가족들의 따뜻한 모습이 눈길을 끌었다. 딸은 병원과 집을 오가며 엄마를 세심하게 보살폈고, 남편 이봉원은 요리와 사진으로 아내를 응원했다.

영상 말미, 박미선은 “월요일부터 항암 2차인데, 혹시라도 넘어지거나 다치면 치료가 안 되니까 집에서 조심히 지내려고 한다”고 조심스러운 마음을 전했다.

한편, 박미선은 약 1년간 방송 활동을 중단한 뒤 최근 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 근황을 공개하며 많은 응원을 받았다.

