방민아♥온주완, 발리에서 비밀 결혼…걸스데이 멤버 초대 없었다

그룹 걸스데이 출신 배우 방민아와 배우 온주완이 오늘(29일) 부부로 인연을 이어간다.

두 사람은 29일 인도네시아 발리에서 가족들만 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올린다. 방민아와 온주완은 지난 7월 소속사를 통해 “온주완 씨와 방민아 씨가 진지한 교제 끝에 오는 11월 함께 평생을 그려나가기로 했다”고 공식적으로 결혼 소식을 발표한 바 있다.

두 사람이 처음 인연을 맺은 작품은 2016년 SBS 드라마 ‘미녀 공심이’. 이후 뮤지컬 ‘그날들’에서 다시 만나며 가까워졌고, 방민아가 부친상을 당했을 때 온주완이 장례 기간 내내 자리를 지키며 든든한 힘이 되어준 것으로 알려졌다. 신뢰를 바탕으로 연을 이어온 두 사람은 결국 혼인으로 사랑을 결실 맺게 됐다.

방민아와 온주완 측은 “앞으로 부부로서 제2의 인생을 시작하게 된 두 사람의 앞날에 따뜻한 축복과 응원을 부탁드린다”고 전하며 조용한 결혼을 선택한 이유도 함께 설명했다. 결혼식은 가족 중심으로 진행되는 만큼 걸스데이 멤버를 포함한 연예계 지인은 초대되지 않은 것으로 전해졌다.

한편 방민아는 2010년 걸스데이로 데뷔해 수많은 히트곡으로 사랑받았으며, ‘뱀파이어 아이돌’, ‘미녀 공심이’, ‘절대그이’, ‘딜리버리맨’ 등 다양한 작품에서 배우로 자리매김했다. 온주완은 2002년 ‘야인시대’로 데뷔해 영화 ‘발레교습소’, ‘인간중독’, ‘정직한 후보’ 시리즈와 드라마 ‘펀치’, ‘밥상 차리는 남자’, ‘펜트하우스’, ‘낮에 뜨는 달’ 등에서 활약해 왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

