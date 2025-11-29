‘미스트롯4’ 온다! MC 김성주부터 심사위원 송가인까지 ‘강력’

'미스트롯4’ 공식 포스터가 공개됐다.

28일 TV CHOSUN 측은 ‘미스트롯4’ 공식 포스터를 공개하고 첫 방송을 향한 예비 시청자들의 기대치를 단숨에 끌어올린다. ‘미스트롯’ 시리즈는 대한민국에 트롯 광풍을 일으킨 대표 트롯 오디션으로 송가인, 양지인, 정서주 등 국민 트롯 디바들을 배출하며 전 국민적인 사랑을 받아왔다. 이번 시즌은 트롯 명가다운 압도적 스케일과 퀄리티, ‘50대 1’의 경쟁률을 뚫고 경연에 뛰어든 보석 같은 새 얼굴들이 총출동해 그 어느 때보다 독하고, 뜨거운 여인천하를 예고한다.

그런 가운데, 이날 공개된 ‘미스트롯4’ 공식 포스터는 트롯 명가 TV CHOSUN이 만든 원조 트롯 오디션의 압도적 품격이 느껴져 기대를 더한다. 먼저, 화려한 조명 아래 한복 차림으로 무대 위에 도열한 참가자들은 그 아우라만으로도 이번 시즌이 괴물급 실력자들의 전쟁터가 될 것을 보여준다. 이에 대해 제작진은 “’미스트롯4‘에는 마스터들을 기립하게 만든 막강 실력과 매력을 자랑하는 새 얼굴들이 가득하다”라고 귀띔해 궁금증을 한층 자극한다.

뿐만 아니라, ‘미스트롯’, ‘미스터트롯’ 모든 시리즈를 함께해온 국민 MC 김성주 특유의 안정적인 존재감과 함께, 그 위에 쓰인 ‘대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생’이라는 비장하고도 자신감 넘치는 카피가 대한민국을 들썩이게 할 새로운 스타 탄생을 예고한다. 또한, ‘미스트롯4’라는 제목 하나만으로도 명실상부 대한민국 최고의 트롯 오디션으로 자리매김한 시리즈의 위엄을 드러내며 첫 방송을 손꼽아 기다리게 만든다.

대한민국을 다시 한번 들썩이게 할 차세대 트롯 여제는 누가 될까. 국민 트롯 디바 탄생의 역사적 순간을 확인할 수 있는 TV CHOSUN ‘미스트롯4’는 12월 18일 목요일 밤 10시 첫 방송된다.

