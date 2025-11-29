더 시에나, 벨루토CC 시대 개막… 29일 비전 선포식 성료

더 시에나 그룹이 29일 더 시에나 벨루토 컨트리클럽 오픈을 기념한 ‘더 시에나 그룹 비전 선포식’을 개최, 본격적인 도약을 선언했다.

이날 비전 선포식은 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(구 세라지오GC)에서 진행됐다. 더 시에나 그룹 신동휴 회장과 주요 경영진, 임직원 등이 참석한 가운데 이뤄졌다.

그룹 측은 본격적으로 운영을 시작한 더 시에나 벨루토 컨트리클럽의 향후 운영 계획과 시설, 서비스 전반을 업그레이드 하겠다는 비전 및 청사진을 발표했다. 회사 측은 “더 시에나 벨루토 컨트리클럽 오픈은 앞으로 더 시에나 그룹의 수도권 골프 네트워크를 보다 견고히 확장하는 신호탄”이라고 설명했다.

더 시에나 그룹은 서울 컨트리클럽 오픈에 이어, 세라지오GC를 인수한 뒤 더 시에나 벨루토 컨트리클럽까지 성공적으로 오픈했다. 이를 통해 수도권 명문 골프장 2곳이 본격적인 시너지 효과를 낼 것으로 예상하고 있다.

신동휴 더 시에나 그룹 회장은 “자연이 가진 고유의 품격 위에 더 시에나가 가진 감각과 진정성을 더해 대한민국을 넘어 아시아가 주목하는 프리미엄 플레이 그라운드를 만들고자 한다”며 “코스의 완성도, 더 시에나 그룹의 브랜드의 철학과 따뜻한 공동체 문화까지 모든 요소를 새롭게 설계해 더 시에나 벨루토 컨트리클럽을 명문 그 이상의 기준이 되는 골프장이 되도록 만들겠다”고 비전을 밝혔다.

더 시에나 벨루토 컨트리클럽은 29일 공식 오픈 기념 비전 선포식을 시작으로 새 이름으로 본격적인 운영을 시작한다.

한편, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽은 서울에서 근접한 여주에 위치해 뛰어난 접근성을 자랑하는 수도권 대표 프리미엄 골프장이다. 산지와 평야가 교차해 넓은 시야를 확보, 편안하면서도 도전적인 라운드를 즐길 수 있다.

최근 클럽하우스 리뉴얼을 통해 이배 작가의 대표작 ‘불로부터’ 와 'Brushstroke' 2개의 작품을 전시해 화제를 모았다. 지난 22일 레전드&KLPGA 투어 프로 31명의 프로 선수와 함께한 이례적인 규모의 ‘2025 더 시에나 자선 프로암 대회’ 를 성공적으로 개최한 바 있다.

더 시에나 그룹은 더 시에나 서울 컨트리클럽, 더 시에나 제주 컨트리클럽과 함께 더 시에나 벨루토 컨트리클럽까지 본격적으로 운영 중이다. 서울과 제주를 잇는 전국 규모의 골프 라운딩과 휴양, 미식 경험을 결합한 복합 레저 서비스를 선보이며 주목받는 기업이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

