‘인형이 아니었다?’…‘나혼산’ 꽃분이 찾기 난이도에 제작진 자막 센스 폭발

MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 제작진의 자막 센스가 시청자들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다.

28일 방송된 ‘나혼산’에서는 구성환이 19일 만에 드디어 두 자릿수 몸무게에 진입했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 이날 그는 겨울 준비를 위해 선풍기 및 에어컨 필터를 청소하며 조만간 카자흐스탄으로 영화 촬영을 떠날 계획이라고 전했다. 촬영은 11월 30일부터 약 3주간 진행될 예정이다.

한편 구성환의 거실 한편에서는 반려견 꽃분이가 편안히 잠들어 있었고, 이를 본 박나래는 “아 귀여워. 인형인 줄 알았어”라고 감탄했다. 키 역시 “저게 꽃분이였구나”라며 놀라워했다.

구성환과 테디베어 윌슨 사이에는 흰 털의 강아지 인형도 함께 놓여 있어 꽃분이를 한눈에 알아보기 어려운 상황. 이를 포착한 제작진은 시청자들이 혼동하지 않도록 꽃분이 위로 직접 자막을 띄워 구분을 도왔다.

꽃분이의 ‘인형 같은 비주얼’을 살린 제작진의 자막 연출에 시청자들은 “너무 귀엽다”, “자막 센스 미쳤다”, “지난번엔 자막으로 꽃분이 가리더니 이번엔 제대로 했네”라며 긍정적인 반응을 보였다.

한편 구성환은 과거 몸무게가 112kg까지 증가했지만, 현재는 ‘나혼산’을 통해 90kg대로 내려간 근황을 전하며 꾸준한 변화를 보여주고 있다.





