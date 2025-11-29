정준호, 연천군 홍보대사 위촉

경기 연천군은 지난 27일 배우 정준호를 연천군 홍보대사로 위촉했다.

정준호 배우는 1995년 MBC 24기 탤런트로 데뷔해 30년간 영화와 드라마에서 활발한 활동을 이어오고 있다. 영화 '두사부일체', '가문의 영광'과 드라마 '아이리스', 'SKY 캐슬' 등에 출연하며 대중성과 연기력을 인정받았다. 또한 한국방송연기자협회 이사장, 전주국제영화제 공동집행위원장을 역임하는 등 연예계를 대표하는 인물로 활동하고 있다.

홍보대사로 위촉된 그는 연천군의 인지도를 높이기 위한 다양한 홍보 활동을 펼치게 된다. 군의 축제, 문화관광자원, 농특산물 등의 지역 홍보 활동에 나설 예정이다.

◇연천군, 2025 농림어업총조사 조사요원 교육실시

경기 연천군은 지난 25일부터 27일까지 3일간 '2025농림어업총조사'의 성공적 추진을 위해 조사요원 교육을 실시했다.

이번 교육은 국가데이터처(구 통계청)가 전국적으로 실시하는 '2025 농림어업총조사'의 일환으로, 연천군은 지난 25일 조사관리요원 8명과 읍·면 담당 공무원 10명을 대상으로 지역조사 절차와 역할에 대한 교육을 먼저 실시했다. 이어 조사요원 46명을 대상으로 조사업무 절차, 조사표 작성 요령, 개인정보 보호, 현장 응대 방법 등 실무 중심의 교육을 진행했다.

2025 농림어업총조사는 오는 12월10일까지 인터넷조사가 우선 진행되며, 인터넷조사 미참여 가구를 대상으로 12월1일부터 12월22일까지 방문면접조사가 병행된다. 조사요원들은 방문면접조사 기간 동안 관내 농림어가를 방문해 조사표를 작성하게 된다.

