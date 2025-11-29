11월 가상자산거래소 브랜드평판 1위에 업비트

가상자산거래소 브랜드평판 2025년 11월 빅데이터 분석결과, 업비트가 1위에 올랐다.

29일 한국기업평판연구소는 가상자산거래소 브랜드 5개를 대상으로 빅데이터 분석을 통한 브랜드 평판을 측정했다고 밝혔다.

가상자산거래소 브랜드평판 2025년 11월 빅데이터 분석결과는 2025년 10월 25일부터 2025년 11월 25일까지의 가상자산거래소 브랜드 빅데이터 1447만9629개를 분석해 소비자들의 브랜드 소비행태를 파악했다. 이번달은 지난 10월 가상자산거래소 브랜드 빅데이터(1910만8066개)와 비교하면 24.22% 줄어들었다.

브랜드에 대한 평판지수는 브랜드에 대한 소비자들의 활동 빅데이터를 참여가치, 소통가치, 소셜가치, 시장가치, 재무가치로 나눈다.

조사 결과 가상자산거래소 2025년 11월 브랜드평판 순위 1위에는 업비트가 올랐다.

가상자산거래소 브랜드평판 1위를 기록한 업비트 브랜드는 참여지수 3,275,300 미디어지수 1,259,642 소통지수 906,798 커뮤니티지수 1,374,499가 되면서 브랜드평판지수 6,816,239로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 9,725,606과 비교해보면 29.91% 하락했다.

구창환 한국기업평판연구소 소장은 “가상자산거래소 브랜드평판 2025년 11월 브랜드 빅데이터 분석결과, 업비트 브랜드가 1위를 기록했다”며 “가상자산거래소 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 10월 가상자산거래소 브랜드 빅데이터 19,108,066개와 비교하면 24.22% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 1.13% 상승, 브랜드이슈 37.43% 하락, 브랜드소통 8.59% 상승, 브랜드확산 39.59% 하락했다”고 분석했다.

