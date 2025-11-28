메이슨클리닉 12월 개원… “정품·정량 시술 원칙”

메이슨클리닉이 오는 12월 1일 공식 개원한다. 안티에이징과 피부 치료에 특화된 김현주 원장은 풍부한 임상 경험과 정교한 시술 노하우를 바탕으로 모든 진료·상담에 나선다. 그는 과잉 시술이 아닌 명확한 치료 결과 중심의 진료 철학을 내세우고 있다.

메이슨클리닉 측은 “단순히 유행하는 시술을 따라가기보다는 개인의 피부 구조·근육·지방층을 기반으로 한 정확한 진단을 최우선으로 한다”며 “이를 위해 피부 초음파 기반 분석 시스템을 도입해 환자의 피부 상태를 세밀하게 파악하고, 진단 결과에 근거한 맞춤형 시술 계획을 제시할 것”이라고 설명했다.

내부 공간은 환자의 프라이버시를 고려한 독립형 구성으로 꾸며졌다. 대기실·상담실·시술 및 회복실이 분리된 구조로 설계됐다. 시술 전부터 회복 과정까지 동선이 자연스럽게 이어지도록 구성해 환자들이 보다 편안하게 진료받을 수 있다.

메이슨클리닉은 리프팅, 얼굴 윤곽·볼륨 개선, 컨투어링, 스킨부스터, 두피·탈모 치료, 각종 주사·수액 프로그램 등 종합 안티에이징 진료를 진행하고 있다. 모든 시술에는 정품·정량 원칙을 적용하며, 장비·약제·시술 기록을 투명하게 관리하는 시스템도 구축해 환자의 신뢰도를 높이고 있다.

또한 최신 레이저·초음파·고주파 장비를 활용해 탄력 개선, 색소·모공 문제, 피부 결·톤 개선 등 다양한 피부 고민을 복합적으로 해결할 수 있는 환경을 마련했다. 단일 시술보다는 환자의 목표에 맞춘 맞춤 조합 프로그램을 제안해 자연스러운 개선과 유지력을 중시한다.

김현주 원장은 "메이슨클리닉이 가장 중요하게 생각하는 것은 '시간 속에서도 유지되는 우아한 변화'"라며 "환자의 피부 구조와 라이프스타일까지 고려해 최적의 결과를 설계하고, 내원하시는 분들이 신뢰 속에서 편안하게 치료받을 수 있도록 세심한 진료를 이어가겠다"고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]