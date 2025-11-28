하이브로, ‘드래곤빌리지 럼블’ 통해 캐주얼 수집형 장르 공략 나서

이미지=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 오늘 자사가 개발 및 서비스하는 모바일 신작 ‘드래곤빌리지 럼블’을 정식 출시했다고 28일 밝혔다.

하이브로에 따르면 ‘드래곤빌리지 럼블’은 글로벌 장수 IP ‘드래곤빌리지’를 바탕으로 제작된 캐주얼 수집형 전략 게임이다. 누구나 쉽게 조작할 수 있는 인터페이스, 수집욕을 자극하는 정교한 드래곤 일러스트, 빠르게 몰입할 수 있는 성장 속도 등으로 남녀노소 모두에게 즐거움을 선사한다.

주요 콘텐츠는 ‘럼블 머신’이다. 유저는 머신을 통해 골드, 드래곤, 희귀 알 등을 획득할 수 있으며 이를 기반으로 드래곤을 합체하거나 전설 드래곤으로 진화시키는 수집 및 육성 재미를 누릴 수 있다. 더불어 친구에게 드래곤을 빌려주는 협동 시스템, 타 유저의 보물 창고에 침투해 드래곤 알을 얻는 약탈 시스템 등 차별화된 소셜 요소도 주요 특징이다.

다채로운 전투 콘텐츠도 마련되었다. 성장시킨 드래곤을 활용해 4종의 데몬 던전과 거대용 전투에 도전할 수 있으며 '드래곤 리그'를 통해 전 세계 유저들과 전략을 겨루는 치열한 PvP(대결)도 즐길 수 있다. 이를 통해 글로벌 경쟁의 재미와 몰입감을 제공한다.

정식 출시를 기념해 풍성한 보상 이벤트가 진행된다. 게임에 접속하는 모든 유저에게 전설 드래곤 '마스테마', 그리고 불·물·나무·혼돈 속성의 전설 드래곤 획득이 가능한 SS랭크 드래곤 알 4종을 100% 지급한다. 사전예약 참여자에게는 속성별 드래곤 알 3종(물·불·나무)과 함께 열쇠 100개, 보석 200개를 제공할 예정이다.

하이브로 관계자는 “‘드래곤빌리지 럼블’은 간편한 조작으로 수집과 성장의 재미를 극대화한 게임”이라며, “지속적인 업데이트와 적극적인 소통으로 완성도 높은 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

‘드래곤빌리지 럼블’은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

