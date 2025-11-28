‘미소도 금지’…2025 MAMA, 홍콩 참사 속 초유의 비상 개최

사진= 2025 마마 어워즈. 엠넷 제공

홍콩에서 대형 화재 참사가 이어지는 가운데, ‘2025 MAMA 어워즈’가 각별한 주의를 기울이며 예정대로 무대를 준비하고 있다.

‘2025 MAMA 어워즈(이하 2025 MAMA)’는 28일 열리는 첫 공연을 앞두고 행사 전반을 조정하며 준비에 속도를 내고 있다. 행사는 28일과 29일 양일간 홍콩 카이탁 스타디움에서 진행된다. 당초 화려한 축제 분위기로 꾸며질 예정이었으나, 개최 직전 발생한 홍콩 화재로 사망자 94명, 실종자 279명이라는 큰 피해가 발생하면서 축소 개최를 결정했다.

25일부터 홍콩으로 입국한 가수, 배우 등 출연진과 스태프들은 행사 분위기를 고려해 조심스럽게 이동 중이다. ‘2025 MAMA’ 사무국은 출연진에게 “홍콩에 도착하실 때 공항에서 언론과 팬들이 있을시 과도하게 신나 보이거나 밝은 표정은 보이지 않을 필요가 있다”라며 “언론과 대중에 오해를 사지 않기 위함”이라고 당부하며 이른바 ‘미소 금지’를 요청했다.

이에 따라 출연진 대부분은 마스크를 착용하거나 차분한 표정으로 공항을 통해 입국한 것으로 알려졌다. 사무국은 또한 현지 분위기를 의식해 “소방 안전 관련 민감도가 매우 높아진 상황”이라며 실내 대기 및 이동 과정에서 안전에 특히 유의해줄 것을 강조했다.

‘2025 MAMA’는 레드카펫 행사를 전면 취소했으며, 본 시상식만 생중계로 그대로 진행한다. 시상식은 화려함을 배제하고 추모와 위로의 메시지에 초점을 맞춘다. 위험 요소가 연상될 수 있는 불꽃 연출이나 불타는 이미지의 LED 화면은 모두 제외됐고, 일부 아티스트는 의상까지 변경한 것으로 전해졌다.

‘2025 MAMA 어워즈’ 측은 “‘서포트 홍콩’ 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다”라며 “음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며, 화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다. 음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바란다”라고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

