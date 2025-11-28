“일상 회복되길” 제로베이스원 장하오, 홍콩 화재 참사 기부 동참

그룹 제로베이스원 멤버 장하오. 뉴시스 제공

그룹 제로베이스원의 중국인 멤버 장하오가 홍콩 화재 피해 긴급 지원을 위한 기부로 위로의 마음을 전했다.

중국 포선재단은 28일 SNS를 통해 “홍콩 대포(大埔) 지역 화재 구조를 지원하기 위해, 선행 아티스트 장하오가 복싱재단을 통해 기부금을 전달했다”고 공지했다. 재단 측은 “이번 기부금은 피해 가정들이 어려움을 이겨내는 데 사용될 예정이다. 모두의 평안을 기원하며, 하루빨리 일상이 회복되기를 바란다”는 문구를 덧붙였다.

지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역에 있는 아파트 단지에 재난급의 대형 화재가 발생했다. 홍콩 소방 당국은 타이 포 지구 고층 아파트 단지 화재로 인한 사망자는 27일 오후 8시 시점으로 65명, 부상자는 70명이다. 200명에 달할 것으로 추정되는 실종자는 정식 발표되지 않았다.

이 가운데, 글로벌 K-팝 시상식 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 국내 K-팝 가수들과 수많은 관계자들이 홍콩 현지에 머무르고 있다. 장하오가 속한 제로베이스원 역시 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 홍콩에 체류 중이다.

‘마마 어워즈’가 개최되는 홍콩 카이탁 스타디움은 화재가 발생한 지역과는 약 20㎞ 떨어져 있는 것으로 알려졌다. ‘마마 어워즈’ 측은 28일과 29일 예정된 일정을 변동 없이 진행한다고 밝혔다. 주최 측은 “‘2025 마마 어워즈’는 ‘Support Hong Kong’ 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다”고 밝혔다.

