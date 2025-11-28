김레전드, '이별을 노래로 만들어 보았습니다' 발매…정동하 명곡 재해석

독보적인 감성 보컬리스트 김레전드가 가수 정동하의 명곡을 리메이크한 신곡으로 올겨울을 따뜻하게 적신다.

티라미수레코드 소속 김레전드는 오늘(28일) 리스너들의 가슴을 파고드는 특유의 깊은 감정선과 압도적인 가창력이 응축된 리메이크 신곡 '이별을 노래로 만들어 보았습니다(이노만보)'를 발표했다.

신곡 '이별을 노래로 만들어 보았습니다(이노만보)'는 정동하의 대표곡 중 하나로 이별의 감정을 담아낸 깊은 서사로 현재까지도 수많은 리스너에게 사랑받고 있는 곡으로 김레전드는 원곡의 무게감 있는 정서를 이어받으면서도, 자신만의 독보적인 색깔을 입혀 원곡과는 또 다른 감동을 전한다.

특히 김레전드는 사랑이 무엇인지 끝내 묻고 또 묻게 되는 그 고통스러운 순간들을 목소리 하나에 모두 담아내 사랑과 이별의 경계에서 붙잡을 수도, 놓을 수도 없는 감정의 파편들이 가슴 깊은 곳에서 들끓듯 솟구쳐 오르는 모습을 거친 호흡과 폭발적인 발성으로 표현했다.

또한 "사랑 그게 다 뭔데" 가사 속 질문처럼 이별 앞에서 밀려오는 분노, 후회, 혼란 등 복합적인 감정들을 단 한 번도 누그러뜨리지 않고 직설적으로 쏟아내 숨이 벅찰 만큼 몰아치는 고음, 쏟아내듯 터져 나오는 감정으로 듣는 이들에게 깊은 몰입감을 선사한다.

황치열, 나윤권, 양다일, 순순희, 전상근 등 유명 아티스트의 다양한 히트곡 가이드 보컬로 참여하며 탄탄한 실력을 인정받아 온 보컬리스트 김레전드는 데뷔곡 '가만히 눈을 감고'에 이어 이번 신곡을 통해 한층 성숙해진 감성을 대중에게 전할 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

