규빈, 오늘(28일) 'Really Like You' 일본어 버전 발매…日 본격 진출

최근 일본 최대 음악 기업 SONY MUSIC GROUP(JAPAN) 산하의 SML(소니뮤직레이블즈) 및 전문 매니지먼트사 큐브와 공동 제작 및 매니지먼트 계약을 체결한 솔로 아티스트 규빈이 오늘(28일) 정식 일본 데뷔에 앞서 프리데뷔 싱글 ‘Really Like You’ 일본어 버전을 발매하며 현지 활동의 포문을 열었다.

라이브웍스컴퍼니 소속 규빈은 오늘(28일) 0시 본인의 생일인 11월 28일을 기념하여 글로벌 팬들에게 선사하는 특별한 선물로 ‘Really Like You’ 일본어 버전을 발표하며 정식 일본 데뷔에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

지난 2024년 1월 한국에서 발매한 규빈의 데뷔곡 ‘Really Like You’를 통해 아시아 7개국 스포티파이 바이럴 차트 1위, 빌보드 재팬 히트시커스 차트 1위 등 여성 솔로 신인으로서는 이례적인 글로벌 성과를 거두며 일찌감치 일본 시장의 주목을 받은 바 있다.

특히 'Really Like You'가 발매 직후부터 일본 애플뮤직, 라인뮤직 등 주요 플랫폼에서도 상위권에 오르며 큰 사랑을 받았던 곡인 만큼, 이번에 공개된 일본어 버전도 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻을 것으로 예상된다.

또한 SML(소니뮤직레이블즈) 측이 규빈의 안정적인 라이브 실력, 싱어송라이터 역량, 세련된 비주얼, 그리고 능숙한 영어 및 일본어 소통 능력 등 아티스트로서의 잠재력을 높이 평가해 영입한 만큼 이번 프리데뷔 싱글 발매를 기점으로 일본 활동에 박차를 가할 것으로 기대된다.

아울러 현재 세 번째 한국 싱글 ‘CAPPUCCINO’로 활발히 활동 중인 규빈의 ‘Really Like You’ 일본어 버전 뮤직비디오는 오늘 오후 9시에 공개된다.

‘Really Like You’ 일본어 버전 발매를 통해 글로벌 활동에 본격적으로 시동을 건 규빈은 SML과 큐브의 적극적인 지원 아래 2026년 상반기 일본 정식 데뷔를 목표로 다양한 온오프라인 프로모션을 진행할 계획이다.

