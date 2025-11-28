홍진경, 결혼 생활 당시 제사 4번 경험…“제사 음식으로 단련됐다”

사진 = 방송인 홍진경이 서울 강남구 코엑스에서 열린 제61회 백상예술대상 시상식에 참석한 모습. 뉴시스 제공

방송인 홍진경이 결혼 생활 중 제사를 1년에 네 번씩 지냈던 경험을 털어놔 화제를 모았다.

27일 공개된 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 채널 영상 ‘부러워 미치겠네. 김나영♥마이큐 결혼 풀스토리 듣다가 뛰쳐나간 홍진경’에서 홍진경은 김나영·마이큐 부부를 위한 요리를 직접 준비하며 “두 사람이 결혼했는데 경사 아니냐. 잔칫날이다. 한국은 잔칫날에 갈비찜과 잡채가 무조건 있어야 한다”고 전했다.

또한 그는 “내가 진짜 찐사랑하는 애들이다. 너무 응원한다. 현석이(마이큐)도 원래 알았던 동생이고, 나영이도 내가 예뻐했던 동생이라 진짜 기분이 좋다”며 부부에 대한 애정을 드러냈다.

능숙하게 잡채를 만드는 모습을 보인 홍진경은 “나 되게 생긴 거에 비해서 요리 좀 알지 않냐”며 자신감을 내비쳤다. 이어 종갓집 며느리 출신임을 언급하며 “제사를 1년에 4번 지냈다. 시집가자마자 그해에 제사 4개를 물려받았다. 시어머니가 딱 놓으셨다. 날 믿으신 거다. 근데 일주일 전부터 밤에 잠이 안 왔다”고 솔직하게 회상했다.

그는 “난 제사 음식으로 다져진 애라 엔간한 양은 무섭지 않다”며 요리에 대한 철학도 전했다. “요리에 대해서 쫄면 안 된다. 요리는 기세고 정답이 없다. 내가 원하는 식대로 하는 게 내 정답”이라는 말로 자신만의 요리 스타일을 강조했다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘이를 낳았으며, 올해 8월 22년 만에 이혼했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

